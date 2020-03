Andrew Garfield podría regresar como Spider-Man

Reportes indican que Andrew Garfield estaría en pláticas con Sony, para volver a interpretar a Spider-Man en un live-action.

Muy pronto podríamos tener una reunión arácnida en el cine; reportes indican que Andrew Garfield estaría en pláticas con Sony, para ponerse de nueva cuenta el traje de Spider-Man en una película live-action del "Spider-Verse".

Andrew Garfield Sony

We Got This Covered señala que el estudio estaría pensando realizar un filme que reúna varias versiones del Hombre Araña, de ahí que estén buscando a Garfield para que retome el papel que hiciera en las dos entregas de 'The Amazing Spider-Man'.

La idea sería juntar a los Spider-Man de Tom Holland y Andrew Garfield, con Miles Morales, en una historia parecida a la que vimos en la cinta animada 'Spider-Man: Un Nuevo Universo'; no se sabe si se incluirían a más "Spidey" o sólo serían ellos tres.

Hay rumores que Tobey Maguire también regresaría como Spider-Man

La posibilidad del regreso de Andrew Garfield como Spider-Man, así como la idea de Sony de hacer un "Spider-Verse", se suman al anterior rumor, que menciona el regreso de Tobey Maguire como el amigable vecino de Nueva York.

Sin embargo, el regreso de Tobey no estaría pensado para un filme del Araña, sino para 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness', siendo parte de una de las realidades que veremos en la película; en este caso, habría sido Marvel Studios quien lo habría buscado.

Tobey Maguire como Spiderman Sony Entertaiment

En teoría, esto no podría ser posible debido a que es Sony quien tiene los derechos de Peter Parker y todos los personajes relacionados; sin embargo, gracias al acuerdo que firmaron con Disney recientemente, habría una leve posibilidad.

Hasta el momento, todo se queda en mera especulación; aún así, la fuente que reporta lo de Garfield y Maguire es la misma que habló de la serie de 'She-Hulk' y el regreso de Han en 'Rápidos y Furiosos 9', entre otras cosas, por lo que es de tomar en cuenta.

Con información de We Got This Covered.