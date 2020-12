'Amadrinhada'; una clásico cuento de hadas navideño (RESEÑA)

Disney+ entrega su primera película navideña, que no se aleja mucho de su fórmula clásica.

Dando inicio al mes de diciembre y a una extraña temporada navideña, Disney+ ha decidido estrenar 'Amadrinhada', su primera película original acerca de los cuentos de hadas, mezclado con un poco del espíritu de fin de año.

Esto significa que sigue la fórmula clásica que ha caracterizado a toda esta clase de producciones, con escenarios comunes que hemos visto en innumerables obras desde hace ya varios años; sin embargo, por extraño que parezca, todo funciona muy bien.

'Amadrinhada' es esa historia donde todo es excesivamente positivo y divertido, donde lo quieras o no, te acabas contagiando, aunque sea un poco, del tono alegre con que se desarrollan las escenas y de una trama por demás predecible.

Amadrinhada Disney

Todos necesitan un hada madrina aunque no la quieran

La historia de 'Amadrinhada' nos presenta a Eleanor, una joven hada madrina que sueña con darle un "Felices para siempre" a una persona en apuros; sin embargo, han pasado años desde que alguien necesitó a una de estas hechiceras de fantasía.

Es por ello que decide demostrar que las hadas madrinas aún son necesarias, huyendo de su hogar para encontrar a Mackenzie, una niña de 10 años en problemas; lo que no sabe es que esta pequeña en realidad tiene 40 años, odia su trabajo y está amargada con la vida.

Amadrinhada Disney

Como pueden ver, la trama no es nada del otro mundo y va por el camino natural de este tipo de comedias; Eleanor y Mackenzie experimentarán un difícil encuentro, donde la primera tratará de alegrar a la segunda, que se resiste a esa idea; forjando una extraña alianza.

El que la película pueda conectar con la gente, a pesar de ser predecible, se debe al excelente trabajo de Jillian Bell como Eleanor, pues tiene un carisma innato y carga con todo el peso de la obra. Por su parte, Isla Fisher como Mackenzie es un tanto gris, aunque esa era la idea, pues como mencionamos, la historia se trata de que su hada la ilumine.

Un tema que no fue explorado a profundidad

Si en este momento están pensando que 'Amadrinhada' se parece un poco a 'Encantada', tienen algo de razón, pues manejan la misma premisa de un ser fantástico llegando al mundo real y enfrentándose con lo parco y agresivo que este puede resultar.

Sin embargo, falla en explotar el tema; a pesar de que ambas obras presenten la idea del "Felices para siempre", la historia de Giselle trata de dar un giro al mostrar que esa idea no tiene que estar sujeta a un guión (como un cuento de hadas) y que la definición de la felicidad puede variar dependiendo los eventos.

Amadrinhada Disney

Mientras que Eleanor y compañía parece que van en dirección contraria, forzando ese "final feliz" porque, según las mismas reglas que ha estudiado nuestra aprendiz de hada, así es como deben de ser las cosas.

Sí, sabemos que es una película familiar de Disney; no obstante, el estudio del ratón ha demostrado que cuando se lo propone, puede darle una vuelta a sus estatutos y hacer señalamientos puntuales, sin salirse de la Clasificación A; lamentablemente, este no es el caso.

Perfecta para una tarde navideña o pre-navideña

No, 'Amadrinhada' no es la gran producción que cambiará tu forma de ver Disney+, pues sigue al pie de la letra todas y cada una de las reglas escritas (y no escritas) del estilo de la conocida casa de Mickey Mouse; con sólo ver los primeros minutos puedes intuir todo lo que pasará.

Incluso su excesiva positividad y colorido podría chocar a algunas personas, sobretodo en este año que ha sido por demás oscuro; ya que resultará difícil meterse de lleno a esa idea de un mundo mágico feliz, cuando las cosas fuera de nuestra casa indican todo lo contrario.

Aún así, si deciden darle una oportunidad, tal vez sea el alivio cómico que el drama de 2020 necesitaba en este final de año; como mencionamos, a pesar de todos sus inconvenientes y estructura formuláica, la obra es muy divertida.

Jillian Bell como Eleanor es adorable y sirve perfectamente para que, por lo menos durante 2 horas, pasen un buen rato en esta temporada; y si tienen la oportunidad de verla en compañía de tu familia, mucho mejor.