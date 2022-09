Wendy Guevara, una de ‘Las Perdidas’, vivió un incómodo momento en un hotel de Los Cabos, debido a que un mesero le dijo “caballero” dos veces.

La transfobia fue exhibida en directo gracias a que Wendy de ‘Las Perdidas’ se encontraba transmitiendo en vivo cuando el mesero le dijo “caballero”.

En consecuencia, sus seguidores fueron testigos no sólo de la discriminación, sino del shock y el pesar que la influencer atravesó en ese momento.

“Todo iba bien hasta que el señor me dijo ‘caballero’. Yo me sentía realizada aquí en Los Cabos, en la alberca, sintiéndome muy perra, muy nice” Wendy Guevara.

Wendy de 'Las perdidas' (Instagram)

Sin embargo, Wendy, quien es conocida por ‘Las Perdidas’, tuvo que volver a experimentar la misma situación, pues el mesero regresó para entregarle una Coca Cola, llamándola “caballero” por segunda ocasión.

“ ¿Qué no me vio las chichis el señor? ¿¡Qué no me las vio!? Ay, no, Padre Santo, qué feo, qué feos modos la verdad, yo tenía otra imagen de Los Cabos”, dijo la también youtuber trans.

Afortunadamente esta vez Wendy se rio de sí misma y soltó un par de carcajadas, asegurándole a los fans de ‘Las Perdidas’ que le daba más pena a ella que al mesero.

Restaurante ofrece disculpa a Wendy de ‘Las Perdidas’ por transfobia de mesero

Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’, sufrió transfobia por parte de un mesero que le dijo “caballero” en por lo menos dos ocasiones.

La influencer trans tomó el asunto con humor, sin embargo, el video del momento se hizo viral y los internautas exigieron una disculpa para la víctima.

“ Yo tan perra que me sentía , dije ‘me voy a poner este bikini que me veo perrísima’, voy a llegar, voy a impactar, van a decir es Wendy la perdida qué cuerpo, qué rostro y mira, el señor me vino a cantar el precio”, comentó Wendy.

Wendy de 'Las perdidas' (TikTok)

Por ello, tres meseros la visitaron en su habitación para ofrecerle una disculpa y entregarle un obsequio, consiguiendo su perdón.

Según contó Wendy, sí llamaron la atención al mesero, pero ella entiende que hay personas que no saben como abordar a una chica trans y por eso no está molesta.

Todo lo contrario, confirmó a sus seguidores que está por aparecer en una serie de Netflix y que incluso ya concluyó las grabaciones, motivo por el que la aplaudieron y felicitaron.

Wendy de 'Las perdidas' (Facebook)