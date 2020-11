Nicolás mostró el antes y el después de su transición y en pocas horas se hizo viral en TikTok

Nicolás Romano es un joven trans de 24 años que se hizo viral en TikTok al compartir su cambio de género a través de varios videos que en pocas horas se convirtieron en sensación de la población LGBTI dentro de la red social.

Es originario de la ciudad argentina de Rosario y cuanta que nunca se sintió realmente una mujer. Era femenina, usaba vestidos y tacones porque su padre la obligaba, pero a los 18 años se enamoró de una amiga "y eso fue una catástrofe", según cuenta el chico, que ahora vive feliz siendo hombre.

En su casa hubo amenazas cuando se enteraron y empezó a sufrir de anorexia nerviosa: "Me acuerdo que me mandaban al psicólogo y mi papá venía a mi pieza y me preguntaba '¿se te pasó?', como si fuera un resfrío", cuenta. Como a Nicolás le gustaban las mujeres, pensaba que era lesbiana.

"Nunca voy a ocultar mi pasado, porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada" Nicolás Romano.

Pero en el fondo se sentía perdido, pensando que ni el ser lesbiana le daba un sentido a su vida: " Todos los años lloraba, no quería vivir más ", dice. Para 2017 le detectaron una arritmia y finalmente los médicos hallaron un agujero en el tabique que separa las aurículas: Tenía 21 años cuando le advirtieron que tenía que operarse de urgencia del corazón.

"Ya tenía hipertensión pulmonar, sangre en los pulmones, por dentro era un desastre"... Todo salió bien en la cirugía pero ese arrinconarse contra la pared que le dio la vida lo hizo reflexionar: " ¿Y si hubiera muerto sin saber quién soy? Pensaba todo el tiempo: 'No puedo seguir viviendo así, no puedo seguir forzando algo que no soy, fingiendo, no me siento cómodo en este cuerpo'".

Y entonces, comenzó a usar tops deportivos, se cortó el cabello, compró boxers, bermudas y comenzó su tratamiento. También le pidió apoyo a su hermana para convencer a su padre, quien finalmente cedió y ahora incluso cuenta orgulloso que el día de la operación del corazón murió Nicole y nació Nicolás.