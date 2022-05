Roberto Bete, el hombre trans embarazado y modelo de Calvin Klein, se convirtió en padre el pasado 10 de mayo, Día de las Madres.

Fue el propio Roberto Bete quien dio a conocer la noticia, destacando la importancia de la fecha en que nació su bebé y describiendo cómo han sido sus primeros días como padre.

El 10 de mayo, Roberto Bete anunció en su cuenta de Instagram que tras 12 horas de trabajo de parto, su bebé Noah Fernandes Bête había nacido.

En una publicación, que acompañó con la primera foto de su hijo, Roberto Bete, el hombre trans embarazado, destacó la importancia del día en que su primer hijo llegó al mundo:

“Después de 12 horas de trabajo de parto, ¡llegó el dolor más intenso que he sentido! Noah Fernandes Bête. Nació un 10 de mayo a la 1:12 pm; ese mismo día, hace 3 años, estaba cumpliendo mi mayor sueño, la mastectomía. No se si es casualidad pero el 10 de mayo quedará marcado para toda mi vida, en esa fecha sucedieron las dos cosas más importantes para mí.

En la misma publicación, Roberto Bete agradeció, tanto a los médicos que lo ayudaron a traer al mundo a su hijo, como a su esposa y otros seres queridos por su apoyo.

Tres días después, Roberto Bete hizo una nueva publicación en Instagram, con una foto en la que aparece recibiendo por primera vez a su bebé, tras haber dado a luz.

En el texto adjunto, Roberto Bete describió cómo ha transformado su vida la llegada del bebé Noah Fernandes Bête:

“Momento en el que levanté y vi por primera vez esto. Siendo que hasta ese momento no tenía idea de la inmensidad del impacto y transformación que tendría en mí. A partir de ese momento no volví a ser el mismo, mi cuerpo aún vibra de adentro hacia afuera, no puedo soltarme ni un minuto si quiero, tengo celos de cualquier acercamiento que no sea mío o de su madre. @erikafeeh. Mira el rostro pensativo y de ahí vienen ganas de llorar, de abrazar, de cuidar y de proteger.

Roberto Bete