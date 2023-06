¿Quién es Amanda? La drag queen que está triunfando al dar las noticias en Canal Once, te contamos .

Y es que para orgullo de toda la comunidad LGBTQ+, Amanda ya es la primera drag queen en salir en televisión nacional al frente de un noticiero en la historia de nuestro país.

Esto luego de que el pasado 24 de junio saliera como titular del espacio informativo “Cada Hora a la Hora” del Canal Once para presentar las noticias.

Amanda Drag Queen (Tomada de video)

Pero ¿Quién es Amanda? La drag queen que hizo historia al dar las noticias en Canal Once

Amanda, la drag queen que hizo historia al estar al frente de un noticiero en nuestro país, es interpretada por el periodista y narrador Guillermo Barraza .

El también actor es originario de Culiacán, Sinaloa, y ha logrado combinar sus pasiones para poner en lo más alto a su profesión.

Se ha destacado por trabajar en medios de información impresos y digitales, así como por incursionar en el teatro realizando una gran variedad de obras .

Incluso, a través de la drag queen Amanda, se ha desempeñado también como cuentacuentos, llevando información acerca de los derechos de las mujeres a cientos de niños.

Pero no sólo ha hecho historia al frente de un noticiero en televisión abierta nacional, ya que también se ha encontrado al frente de distintos escenarios de relevancia nacional .

Esto luego de que se ha pronunciado desde la tribuna del Senado de la República, así como en la Cámara de Diputados.

Amanda resalta la importancia de la diversidad en la televisión de nuestro país tras triunfar en Canal Once

Luego del triunfo en televisión nacional a través de su personaje de drag queen Amanda, Guillermo Barraza ha resaltado la importancia que este hecho representa.

Toda vez que la diversidad merece los mismos espacios de expresión, ya sea en redes sociales, y máxime a través de uno de los medios de comunicación más masivos que aun existen como lo es la televisión.

Además, resaltó que la forma de vestir al dar las noticias no significa que la persona no pueda estar preparada o no cuente con la credibilidad necesaria, por lo que el hecho de que estos espacios existan son grandes pasos en la sociedad.