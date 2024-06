¿Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo estaban peleados? Así narraron los motivos por lo que se distanciaron y no podrás creer cómo vivieron su reencuentro.

Gracias al contenido que comparte en sus redes sociales, Paco del Mazo -de 31 años de edad- ha ganado gran popularidad.

Sin embargo, sus seguidores se sorprendieron al descubrir que se encontraba peleado con César Doroteo, mejor conocido como Teo de Pepe y Teo.

A través de un podcast, Teo -de 35 años de edad- relató cómo fue su pelea con Paco del Mazo y todo comenzó por culpa de las redes sociales.

Conoce cómo fue el reencuentro de Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo después de que se habían dejado de hablar por mucho tiempo.

Esta fue la razón por la que Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo se pelearon

Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo son dos de las celebridades más reconocidas en el mundo del internet.

Aunque suelen compartir gran parte de su vida en redes sociales, pocas personas conocían las razones por las que Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo se encontraban peleados.

Tras estar distanciados por mucho tiempo, Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo se reencontraron en el podcast Enchiladex donde hablaron sobre las razones de su distanciamiento.

Fue Teo quien sin ningún tapujo decidió revelar las razones de su pelea con Paco del Mazo y cómo había surgido todo.

Teo de Pepe y Teo relató que antes solían escribirle mucho por Instagram a sus amigos y solía comentarles sus publicaciones.

Sin embargo, un día Paco del Mazo le reclamó muy molesto a Teo por supuestamente solo comentar sus publicaciones y no darle like.

Teo señaló que era jóvenes y en ese momento tener muchos likes en Instagram era muy importante.

Pero Teo se dio cuenta que si le daba like a las publicaciones de Paco del Mazo, por lo que no dudo en mandarle las capturas de pantalla para demostrarle que lo que decía no era cierto.

Paco del Mazo ya no le contestó a Teo, por lo que él influencer decidió silenciarlo de sus redes sociales.

Aunque no fue una pelea como tal, Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo no se volvieron a mandar mensajes por lo que se distanciaron.

¿Paco del Mazo y Teo de Pepe y Teo ya se reconciliaron? Alguien revela que no todo está bien

Ya después de un tiempo, Teo se dio cuenta que Paco del Mazo solo le puso un limite de algo que no le gustaba y que estaba bien que le dijera que no le agradaba que le comentará sus publicaciones.

Pero Teo no lo entendió en ese momento y fue hasta después que con el tiempo que comprendió que Paco del Mazo estaba en su derecho de mostrar su molestia.

Teo destacó que ya está situación quedó en el pasado y que ya quitó lo de silenciarlo en las redes sociales.

Sin embargo, Paco del Mazo le reveló que no todo había quedado como antes y es que no podía ver las historias de Teo.

Esto sorprendió a Teo, pues señaló que para él todo había quedado bien ya que ya le había quitado las restricciones.

Paco del Mazo le aseguró que no podía ver sus Historias, por lo que Teo solo se apenó de la situación, pero dejó en claro que ya no tenía problema desde hace tiempo.