Joaquín Galán protagonizó una historia de amor junto a otro hombre.

Tras casi cuatro años de ausencia en la escena musical, Pimpinela, formado por los hermanos Lucía y Joaquin Galán, volvió con más fuerza que nunca y una historia de impacto que podría dejar con el ojo cuadrado a cualquiera. Y es que, como ya sabemos, el dueto se ha caracterizado por contar historias a dos voces, pero su último sencillo tiene final inesperado, pues cuenta una historia de amor gay.

Con el lanzamiento del tema Traición, Pimpinela continuó la tradición de cantarle al desamor, los dramas y las infidelidades, pero ahora la historia sí dio un giro nunca antes escuchado en sus producciones. La cosa va así:

Todo comienza con Lucía diciéndole a Joaquín que ya se dio cuenta de que él está enamorado o sostienen una relación con otra mujer , que además, es amiga de ambos. “Te crees que no me doy cuenta del brillo de tu mirada cuando te habla al oído. ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido".

La conversación cantadita continúa con ella reclamando por la aparente traición a la confianza que la pareja tuvo al convivir con un par de amigos que a su vez sostienen una relación, pues Lucía canta "Que me traicione una amiga y traicionar a tu amigo (…) Ella, te va a engañar como engaño a tu amigo” .

Pero Joaquín no pierde la paciencia ante los reclamos y simplemente argumenta que ella nunca supo escucharlo como lo hace su nuevo amor y que si no se enteró antes fue porque no quiso ver lo que estaba pasando.