Papa Francisco apoya unión civil para personas del mismo sexo

El papa Francisco se dijo a favor de apoyar la unión civil para las personas del mismo sexo a fin de proteger sus derechos.

La postura a favor del matrimonio homosexual civil la dio a conocer el líder de la iglesia católica en el documental "Francesco", estrenado este 21 de octubre en Italia. En la cinta, el papa dice:

"La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso" Papa Francisco

En el documental del director Evgeny Afineevsky (Winter on Fire) el papa Francisco establece abiertamente su postura a favor de la protección civil de personas del mismo sexo a través de la unión.

El líder del Vaticano también hace referencia al derecho de formar parte de una familia, pues nadie debe ser expulsado de una.

Sin embargo Francisco, de 83 años de edad, no ha mencionado nada sobre los matrimonios que celebra la Iglesia católica , que a la fecha continúan restringidos para la población sexo diversa, ni tampoco sobre la diversidad de las familias.

El documental "Francesco"

"Francesco" se estrenó este miércoles 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma. El documental está dedicado a la humanidad, de acuerdo con el director ruso radicado en Estados Unidos Evgeny Afineevsky.

La pieza cinematográfica es una mirada sobre la personalidad y las acciones del papa latinoamericano , aunque el director considera que es sobre toda la humanidad.

“La humanidad que crea desastres, agrede al medio ambiente, monta todas estas guerras que hacen huir a migrantes, crea el abuso sexual, que no solo lo hay en la Iglesia, también en Hollywood” Evgeny Afineevsky.

Evgeny Afineevsky fue nominado al Oscar en 2016 por el documental "Winter on fire: Ukraine's Fight for Freedom" sobre la revolución del Maidán, y a tres Emmy por "Cries from Syria" en 2017. Para "Francesco" ha dedicado tres años de entrevistas, viajes y recogiendo testimonios de personalidades que pueden verse tejidos en dos horas a través del hilo conductor de declaraciones del papa Francisco.

Con información de Reuters y EFE