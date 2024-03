Noah Prieto, reconocida como la madre del drag queen en Veracruz, murió el domingo 24 de marzo.

Desde redes sociales se dio a conocer la muerte de Irving Hernández, conocida como Noah Prieto y se invitó a apoyar a los familiares de la drag queen.

La noticia sobre la muerte de la reconocida drag en Veracruz fue dada a conocer por Flippy Morelos, activista LGBT.

L Noah Prieto murió el pasado 24 de marzo tras varios meses de lucha contra el cáncer.

Desde sus redes sociales Prieto compartió que y a no soportaba el dolor que le provocaba la enfermedad.

Su última publicación la realizó el pasado 14 de marzo, donde compartió que incluso llorar le dolía.

“Ya no estoy soportando se me agotó la buena actitud, el dolor es demasiado. Estoy desesperado, hasta llorar me duele”

