¿Lucía Méndez no canta en vivo? En su presentación en la Marcha LGBT 2024 CDMX la cantante fue exhibida haciendo playback.

El pasado sábado 29 de junio se llevó a cabo la 46° edición de la Marcha LGBT en la Ciudad de México, con el objetivo de visibilizar y exigir igualdad.

Diversas celebridades fueron parte de la Marcha LGBT 2024 CDMX, siendo Lucía Méndez -de 69 años de edad- una de las famosas que se presentaron en el Zócalo.

Lucía Méndez se mostró muy emocionada porque fue coronada como Reina Eterna del Gay Pride CDMX, pero todo se vio opacado por una situación.

Y es que a través de las redes sociales se difundió un video donde se mostraría que Lucía Méndez hizo playback.

Lucía Méndez fue coronada por el cantante Angelo Diep, presidente del Comité organizador, como Reina Eterna del Gay Pride CDMX 2024.

Además de su coronación, Lucía Méndez complació a los asistentes al interpretar sus más grandes éxitos.

En el escenario Lucía Méndez se mostró muy feliz de estar presente en la Marcha LGBT 2024 CDMX y recordó el apoyo que le han brindado siempre en su carrera.

Sin embargo, a través de las redes sociales se viralizó un video en el que habría quedado exhibida Lucía Méndez haciendo playback durante Marcha LGBT 2024 CDMX.

A través de la cuenta de X de ‘La Tía Sandra’ se difundió un video en donde se ve que Lucía Méndez se tuvo que enfrentar a problemas técnicos durante su presentación.

Sin embargo, estos problemas evidenciaron que Lucía Méndez se encontraba haciendo playback durante Marcha LGBT 2024 CDMX.

Y es que el audio se cortó tres veces, por lo que Lucía Méndez intentó mantener la calma y salir adelante, pero fue evidente que no se encontraba cantando en vivo.

En entrevista para el programa Hoy, Lucía Méndez reveló que si busca tener a alguien que la apapache.

Sin embargo, Lucía Méndez ya le pide a Dios que le escoja a su pareja, pues ella ya se ha equivocado en muchas ocasiones.

“Por supuesto que quiero a alguien que me apapache, pero que me lo escoja Dios porque yo ya metí mucho la pata, ya le dije a Dios ‘si quieres que este con alguien escógelo tú’”

Lucía Méndez confesó que no desea quedarse sola.

Pero dejó en claro que busca a un hombre que sea más joven que ella.

“No me quiero quedar sola, tampoco quiero cuidar próstatas. Quiero un hombre más joven que yo, no mucho pero sí más joven y si me gustaría tener una pareja y volverme a enamorar”

Lucía Méndez