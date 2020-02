Encarcelan a hombre que incendió la casa de una mujer trans

El culpable había amenazado e insultado a la víctima en repetidas ocasiones.

Las autoridades de Sheffield, una ciudad en Yorkshire, Reino Unido, han considerado que Lee Harrison, un hombre de 43 años, cometió un acto ilícito motivado por transfobia en contra de una mujer trans de la cual es vecino. Según los reportes oficiales, el culpable prendió fuego a la casa de la víctima.

Por el atentado ocurrido el pasado 15 de agosto, el tribunal a cargo determinó que Harrison deberá pasar 5 años y ocho meses encarcelado, pues también se comprobó que llevaba tiempo acosando e intimidando a la mujer a quien había insultado en repetidas ocasiones cuando se la encontraba por la calle.

"Este fue un delito agravado por la hostilidad hacia la identidad transgénero de la víctima, que es una característica agravante muy importante”. Graham Reeds. Juez

En los expedientes quedó asentado que el victimario había llamado ‘tranny’ -un insulto común en el idioma inglés para referirse de forma despectiva a las personas trans. Además, se dijo que Harrison había amenazado con “prenderle fuego” a su vecina .

"Cualquier ‘tranny’ me ofende; es una elección de estilo de vida” Lee Harrison

El fiscal Robert Sandford, encargado del caso, dijo al Tribunal de la Corona de Sheffield que Harrison actuó motivado por "hostilidad basada en el hecho de que la víctima estaba en el proceso de transición”.

Se supo que en el momento del ataque, la agraviada no se encontraba en su domicilio, pero su compañera de departamento no corrió co la misma suerte y tuvo que vivir la angustia de ver cómo la puerta de la casa comenzaba a incendiarse. "Realmente creía que estaba a punto de morir” , dijo.

La mujer a la que iba dirigido el acto originalmente dijo sentirse culpable porque la vida de su amiga estuvo en peligro a consecuencia de un acto que buscaba dañarla a ella.

