Ricardo Peralta se volvió a hacer noticia el 11 de noviembre, cuando se mostraron videos de que fue abucheado en la primer de Wicked en México, pero ahora se sabe que fue por Ariana Grande y Danna Paola.

No es que no se ha superado lo que Ricardo Peralta hizo en La Casa de los Famosos 2024, sino que esto solo destapó la forma de ser del influencer, lo que no le ha quitado el ojo de encima.

Ahora, el que Ricardo Peralta de 35 años de edad, fuera a la premier de Wicked en México desató abucheo porque en el pasado criticó a Ariana Grande por su físico.

Pero no solo eso, sino que el influencer se paró en la alfombra amarilla del evento cuando también se burló de Danna Paola de 29 años de edad, siendo que ahora ella dobla a Elphaba en de Wicked.

Ricardo Peralta, influencer. (@torpecillo)

La crítica de Ricardo Peralta a Ariana Grande por lo que que fue abucheado en la premier de Wicked en México

Ricardo Peralta fue abucheado por asistir a la premier de Wicked en México, pero no fue por su desempeño en La Casa de los Famosos 2024, sino porque en el pasado criticó a Ariana Grande.

Sin duda, lo que el comediante e influencer mostró ser en el reality show ha hecho que no se le quite el ‘ojo de encima’, por lo que su asistencia a la premier de Wicked en México le salió cara.

Y es que en redes sociales comenzaron a difundir que si este comenzó a ser abucheado fue porque en el pasado criticó el físico de Ariana Grande en un video que grabó para el canal “Pepe y Teo”.

Ariana Grande, cantante. (@arianagrande)

En este, Ricardo Peralta critica a Ariana Grande justificando que como es su fan ha visto su evolución y lo que ahora ve en ella es que demasiado cambió físico, además de un rubio demasiado claro.

“Yo no la reconozco, es otra. La amo, es rubia como yo también, pero trae un rubio como que no le entiendo mucho. Yo creo que está haciendo lo que quiere porque no siento que ese rubio sea el que a ella le va, de rubia a rubia, preciosa, lo digo. Te lo estás pidiendo cenizo, pídelo golden”. Ricardo Peralta, influencer.

En el video también se escucha a Ricardo Peralta mencionar a Ninel Conde, pero no porque las haya comparado, sino porque revivió cuando Ariana Grande era comparada -por su parecido físico- con la mexicana. Esto para apuntar que ha cambiado demasiado.

lo que le esta ocurriendo a Ricardo Peralta es la cosecha de todo lo que sembró en el pasado



el idiota hablo mal del físico de Ariana Grande y también hizo comentarios de DANNA, la premier de Wicked estaba lleno de fans de ambas y era obvio lo que pasaría, soporta jochis 🫦 pic.twitter.com/AKob15cEGe — Alex Hertz ⭐️ (@AlexDTijuana) November 12, 2024

Ricardo Peralta criticó a Ariana Grande y hasta a Danna Paola, pero no dudó en ir a la premier de Wicked México

Ricardo Peralta fue abucheado por criticar a Ariana Grande, pero no solo a ella, sino que hizo lo mismo con Danna Paola, quien hace el doblaje de Elphaba para Wicked en español.

A la ola de abucheos se le sumió el coraje de que el comediante se fue contra Danna Paola en el pasado, sumándose a la polémica que la perseguía aseguran que regala boletos para sus conciertos.

En medio del cambio en los shows y estilo de música de Danna Paola, la cantante estaba en su tour XT4S1S que no todos entendían, mismos que no tenían demasiada asistencia.

Danna Paola, cantante. (@DannaPaola)

A ello se le sumaron los rumores de que Danna Paola había estado regalando boletos para tener asistencia a sus eventos, de lo que Ricardo Peralta se burló.

En una transmisión en vivo junto a Trío de Tres, Ricardo Peralta se burló de Danna Paola diciendo que él no regala boletos como ella.

“No bebé, no, yo no soy Danna Paola [para regalar boletos]”, Ricardo Peralta, influencer.

No, a Ricardo Peralta no lo abuchearon en la premiere de 'Wicked' en México porque "la gente no supera un reality", o porque "hay una campaña de desprestigio". Él hizo este comentario sobre el trabajo de Danna hace un par de meses en un live, so. pic.twitter.com/STVgaMMOfK — the heartbreak prince. (@EdgarLandin_) November 12, 2024

Por ello es que Ricardo Peralta no fue bien recibido en la premier de Wicked en México, aunque algunos están acusando de exagerados a los que abuchearon al influencer por sus comentarios a Ariana Grande y Danna Paola en el pasado.