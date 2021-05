El señor @Uber_MEX me bajo de su vehículo argumentando que el no compartía mis pensamientos y que cancelaría el viaje, me bajo a mitad de camino, con lluvia y yo en drag, porque voy rumbo a trabajar. No más HOMOFÓBIA. @NotLaGrupa

