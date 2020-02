La señora se mostró a favor de la libertad y la diversidad sexual

Las mentes están cambiando. La gente poco a poco se ha ido dando cuenta de que en el mundo impera la diversidad y que todas las personas somos iguales y deberíamos tener los mismos derechos. Aunque a veces creemos que esto sólo se propaga entre los más jóvenes, una tierna y divertida abuelita acaba de demostrarnos que no es así.

Y es que la prueba de que nunca es tarde para estar a favor del amor, el respeto y la inclusión, la dio una adulta mayor cuando la sexóloga Carmen Jurado , la entrevistó en Córdoba, España para preguntarle su opinión sobre las personas LGBTI, y ella se alegró de que esta población ahora sea más libre y feliz.

Pero lo que más llamó la atención fue que en su discurso, la mujer incluyó la palabra “maricón”, que, como todos sabemos, es un insulto… y uno de los más despectivos. Pero seguramente nadie se sintió ofendido, pues es claro que la señora no tuvo la intención de hacer daño, todo lo contrario.

“Antes, los pobrecitos de los maricones no podían salir. Y ellos no tienen culpa de que su madre los fuera a parir así”

Ciudadana de Bujalance, Córdoba, España

Posteriormente, la mujer celebró que ahora gays y lesbianas puedan tener “su compañero como debe de ser”, pero ahí no terminó la declaración de libertad de esta alegre señora, pues todavía se dio tiempo para reconocer el hecho de que ahora las personas no tengan que quedarse con la misma pareja toda la vida si no lo desean.