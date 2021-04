Zinedine Zidane aseguró que no piensa en el fichaje de Haaland, sino únicamente en el cierre de temporada con el Real Madrid.

Erling Haaland se encuentra en la mira de los equipos más importantes de Europa, sobre todo del Real Madrid y FC Barcelona; sin embargo, parece que en el cuadro merengue no se preocupan demasiado por el posible fichaje del delantero noruego.

Este viernes en conferencia de prensa, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló que no piensa en el fichaje de Haaland, pues lo único que quiere es enfocarse en el cierre de temporada en La Liga y en la Champions League.

"Me canso de decir lo mismo, todo lo que pueda pasar fuera y de un jugador que no es mío, no voy a decir si está bien o mal. Lo que me interesa es pensar únicamente en el partido de mañana, de lo que va a pasar el próximo año no sé" Zinedine Zidane. DT Real Madrid

Cabe recordar que el padre y el agente de Haaland estuvieron este jueves en Barcelona y Madrid para conocer las condiciones de un posible fichaje en los próximos meses.

Tour Haaland: visitará 4 equipos de la Premier League

El entorno cercano de Haaland se encuentra de gira por Europa. El jueves fue Barcelona y Real Madrid y en los próximos días visitará varias ciudades de Inglaterra.

De acuerdo a reportes de ESPN, el padre y el agente de Haaland seguirán su gira por Inglaterra, en donde entablarían conversaciones con al menos cuatro equipos de la Premier League: Liverpool, Chelsea, Manchester United y Manchester City.

Erling Halland Annegret Hilse / AFP

Josep Guardiola habla sobre el fichaje de Haaland

Además del FC Barcelona y Real Madrid, el otro equipo que también pujará por Erling Haaland es el Manchester City y fue este viernes cuando su entrenador, Josep Guardiola, habló al respecto.

Sin embargo, Guardiola no dijo las palabras que los fans de los Citizens querían escuchar, pues señaló que con la situación económica que viven los clubes actualmente, ve difícil que puedan fichar a un delantero.