Zague reconoció que Carlos Vela es el mejor jugador mexicano del momento, pero criticó su falta de disposición para la Selección Mexicana.

México.- En los últimos días se habló mucho en torno a que Carlos Vela podría reforzar a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , esto pese a sus constantes negativas para jugar con el conjunto nacional.

Al respecto habló Zague en una entrevista con el canal Liga MX en Sudamérica, donde criticó las negativas de Carlos Vela en virtud de que, dijo, la Selección Mexicana no es “un menú” para que cada quien elija cuándo jugar para ella.

Y es que, según trascendidos, la estrella del LAFC estaba dispuesta a reforzar al Tricolor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 . No obstante, Gerardo Martino , actual DT de la Selección de Futbol de México, afirmó que su convocatoria para dicha justa sería “ilógica” ya que no está comprometido al cien por ciento.

“Yo apoyo la respuesta del Tata Martino a Vela; la selección de tu país no es como un menú que tú eliges cuando juegas, cuando no, con quién juegas y con quién no. La selección es un orgullo para cualquier futbolista” Zague

Carlos Vela es el mejor futbolista mexicano, asegura Zague

Para Zague, comentarista de TV Azteca, es una verdadera pena que Carlos Vela se niegue a jugar con la Selección Mexicana, ya que, en su consideración, es el mejor jugador mexicano desde hace un buen rato.

Incluso el ex jugador de equipos como Club América y Atlante explicó que Carlos Vela tomó en la Selección Mexicana el rol protagónico que llegó a tener Cuauhtémoc Blanco , quien es uno de los grandes próceres en la historia del Tri.

“Vela para mí es el mejor futbolista mexicano, aunque ya empieza a tomar estos tintes el Chucky Lozano, pero después de Cuauhtémoc Blanco, sin duda el que ha tomado ese rol fue Carlos Vela, pero ha rechazado en varias ocasiones a Selección Nacional” Zague

Carlos Vela Adrián Macías / Mexsport