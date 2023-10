Luego de ser criticado por la calidad de sus rivales, Canelo Álvarez al fin enfrentaría a otro mexicano que está invicto.

Canelo Álvarez muchas veces se negó a pelear con mexicanos, pues incluso seguro que nadie está a su nivel, sin embargo para su próxima pelea enfrentaría nada más y nada menos que a uno de sus compatriotas.

El elegido sería Jaime Munguía, peleador que hasta el momento está invicto. En una de las convenciones de la Organización Mundial de Boxeo, se dio a conocer que uno de los candidatos que intentará quitarle el título de los supermedianos a Canelo es Jaime Munguía.

Jaime Munguía ha ganado todas sus peleas, que en total han sido 42 y 33 de esas veces las ha hecho por la vía del nocaut.

Ahora sí, Canelo se sacudiría las críticas sobre el posible bajo nivel de sus rivales, la fecha tentativa para el encuentro sería el 4 de mayo de 2024 como conmemoración de la Batalla de Puebla y se llevaría a cabo en Estados Unidos.

Canelo Álvarez. (David Leah / MEXSPORT)

Canelo Álvarez y sus posibles rivales

Canelo Álvarez ha expresado en múltiples ocasiones que quiere la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, con quien cayó en 2022.

Sin embargo, uno de los nombres que más ha sonado es el de David Benavidez quien en múltiples ocasiones ha sido menospreciado por el propio pugilista tapatío, sin embargo hasta el mismo Eddy Reynoso aseguró que sería un combate muy atractivo.

Hasta el momento no hay nada confirmado, pero la realidad es que los fans piden ver un show más atractivo que el que se vivió contra Jermell Charlo en Las Vegas recientemente.

Julio César Chávez dice que Canelo no le hubiera ganado una pelea

Por otro lado, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Cávez aseguró que si Canelo Álvarez hubiera sido de su misma generación, no le hubiera ganado a él, puesto que son de diferentes divisiones.

“Canelo no es de mi peso, no está ni cerca, es mucho más pesado él. En mi peso hubiera sido difícil que me hubiera ganado, por muchas cosas. No creo que pudiera”, dijo.

