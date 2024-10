Después de todas las polémicas en todo el Apertura 2024, la Comisión de Arbitraje de la Liga MX anunció un importante cambio que tiene que ver con Armando Archundia.

Armando Archundia, uno de los más importantes silbantes en la historia de la Liga MX, ha sido muy criticado por su actual puesto en la Comisión de Arbitraje.

Pero ahora, la Federación Mexicana de Futbol tomó la decisión de designar a un nuevo director general, el cuál es un político y exfutbolista con pasado en Chivas.

¿Quién es el nuevo director general de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX?

En un comunicado publicado por la Federación Mexicana de Futbol, se anunciaron nuevas reformas a la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, entre las que se incluye a un nuevo director general.

“La Comisión de Arbitraje de la Liga MX se modifica para mejorar su operación, con el nombramiento del nuevo director general, Juan Manuel Herrero”, se lee en el comunicado de la FMF.

“Y la constitución de un Comité de Evaluación Arbitral que estará integrado por un ex árbitro, un ex futbolista y un ex director técnico quienes tendrán como responsabilidad principal evaluar y retroalimentar a los árbitros tras cada jornada”, agregan.

Hoy se anunció reestructuración en Comisión de Arbitraje con Juan Manuel Herrero a la cabeza pic.twitter.com/vQdEU2yoFv — Arturo Brizio Carter (@arturobrizioc) October 30, 2024

Cabe destacar que Juan Manuel Herrero responderá a las órdenes de Ivar Sisniega y es un puesto completamente diferente al de Armando Archundia, por lo que seguirá con su empleo en la Comisión de Arbitraje.

¿Quién es Juan Manuel Herrero, nuevo director general de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX?

Juan Manuel Herrero, el nuevo director general de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, es un político y exfutbolista mexicano que jugó para equipos como América, Veracruz y Atlético Potosino.

El nuevo director general de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, Juan Manuel Herrero, tiene una basta experiencia en distintas ramas del futbol y de la política.