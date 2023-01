Xavi Hernández salió a pedir disculpas y aclaró su postura sobre el caso de Dani Alves, luego de que un día antes confesó “estar en shock” y no poder creer que el brasileño haya hecho eso.

Sin embargo, en conferencia de prensa aclaró que es un tema muy delicado y se recibió críticas por sus declaraciones pasadas, es por eso que decidió hablar de la situación.

“Me gustaría aclarar un poco lo que dije ayer del tema Alves. Se me malinterpretó y no estuve contundente y creo que es importante que me explique. Es un tema bastante escabroso e importante”, dijo.

Por otro lado, mandó su apoyo a la víctima y aseguró que esos actos son inaceptables, pues no importa quien los haya cometido.

“Tenemos que condenar todos estos actos, lo haga quien lo haga. Pido disculpa a la víctima y a las víctimas de violencia de género. Me sorprende que Dani haya podido hacer algún tipo de estos. Entiendo las críticas y pido disculpas”, agregó.

👉 Xavi pide "perdón" y aclara lo que dijo ayer sobre el tema de Dani Alves. pic.twitter.com/rKjL6v9LtR — MARCA (@marca) January 22, 2023

¿Qué dijo Xavi Hernández un día antes?

Xavi Hernández dio su opinión un día antes sobre el delicado tema de Dani Alves pero al parecer sus declaraciones no agradaron mucho.

“Es difícil comentar una situación así. Como todo mundo, estoy sorprendido, impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani. Después es un tema de la justicia y la justicia, de alguna manera, dictará lo que sea, ahí ya no podemos entrar”, mencionó.

Por otro lado, dijo que él conocía a Dani Alves y le parecía muy extraño que hubiera hecho eso e incluso dijo que se sentía mal por él.

“En cuanto a Dani me sabe muy mal por él. Sorprendido por cómo es Dani y como ha sido aquí con nosotros; no demostró ser así como dicen. No puedo decir nada más”, dijo.

