El FC Barcelona, goleó a Club Pumas 6-0 en el Camp Nou durante el trofeo Joan Gamper, en la primera mtad anotaron 4 tantos y Xavi Hernández reconoció que después de eso, bajaron la intensidad.

Robert Lewandowski, nuevo refuerzo del equipo se estrenó con un gol de vestidor, apenas al minuto 3 ya se ponían por delante.

Mientras que los siguientes 3 cayeron en los siguiente minutos; dejando a los felinos en ceros y sin posibilidades.

En ese sentido, Xavi Hernández aceptó que bajaron la intensidad ya para el segundo tiempo. De no haber sido así, probablemente hubieran anotado varios más.

“Empezamos con mucha intensidad, muy efectivos y eso ha hecho que se entre en una dinámica más relajado. Es el Gamper, hemos ganado, terminamos la pretemporada con buena dinámica, con juego”, dijo para los medios de comunicación.

Xavi Hernández quedó satisfecho con el resultado

Xavi Hernández, técnico del cuadro culé aceptó que este resultdo es bueno y deben seguir por ese camino.

No obstante, añadió que no pueden hacer lo que icieron hoy, no pueden bajar el ritmo durante los 90 minutos de juego.

“Este es el camino, las sensaciones son buenas. Es lo que tenemos que conseguir los 90 minutos, no bajar la intensidad ni el ritmo. Nos ponemos 3-0 pronto y bajamos, se entiende que es porque es un amistoso, pero no podemos bajar la intensidad en los 90 minutos, añadió.

Dani Alves y la celebración con el FC Barcelona

Algo que causó controversia, fue que Dani Alves se fue a celebrar con sus ex compañeros del FC Barcelona.

Eso generó opiniones divididas, pues los jugadores de Club Pumas no estaban tan contentos con la dura derrota que obtuvieron en el Camp Nou pero al brasileño se le vio bastante feliz a pesar de eso.

