Conor McGregor, ex campeón de la UFC, sufrió un aparatoso accidente este viernes 27 de enero mientras andaba en bicicleta por una de las carreteras de un poblado en Irlanda.

Conor McGregor estuvo cerca de morir luego de que un conductor lo atropellase tras no percatarse de que venía en la misma vía en la que el transitaba con su auto.

The Notorious compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram donde relató la espantosa escena por la que tuvo que atravesar y que estuvo muy cerca de arrebatarle la vida.

“Podría estar muerto” dice asustado mientras el automovilista se asegura de que se encuentre bien y le pregunta si necesita de su apoyo para recibir la atención adecuada.

“Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias a la lucha libre y al judo también. Tener conciencia a la hora de caer me salvó la vida” escribió el peleador en su perfil adjunto al video.

Connor McGregor was hit by a car while biking in Ireland 😳

Conor McGregor: ¿Cuándo regresará al octágono de la UFC?

El regreso de Conor McGregor al octágono de UFC es todo un misterio tras haberse lesionado la pierna ante Dustin Poirier el 21 de julio del 2021.

Sin embargo, The Notorious volvería muy pronto para convertirse en entrenador de la serie The Ultimate Fighter, misma en la que participó en el mismo rol en el 2015.

Los aficionados a las artes marciales mixtas esperan con ansias el regreso de uno de los mejores peleadores en los últimos años, pero también, uno de los más polémicos.

Conor McGregor: Palmarés en UFC

1x Campeón de Peso Pluma

1x Campeón de Peso Ligero

1x Campeón Interino de Peso Pluma

