Victoria Rojo, quien actualmente juega en la eLigaMX y militó con Mazatlán FC, ya tiene su Only Fans.

Cada vez se vuelve más común, que las atletas incursionen en el mundo de Only Fans, plataforma que se ha tomado relevancia por las jugosas ganancias que puede dejar.

Victoria Rojo, se une a la lista de atletas con Only Fans y lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Cabe recordar, que Victoria Rojo nunca pudo jugar un partido oficial con Mazatlán FC, pues Alejandra Zamudio era titular indiscutible.

Sin embargo, a través de la pandemia y con la popularidad que cobró la eLiga MX, Rojo optó por convertirse en gamer.

¿Cuánto ganan las atletas con Only Fans?

Only Fans es una plataforma en la que los usuarios pagan al mes cierta cantidad para ver contenido exclusivo, generalmente de tipo sexual.

Por eso, muchas atletas han decidido abrirse un espacio en la plataforma y gozar de jugosas ganancias, incluso más que las que les dejaría el mismo deporte.

Alysha Newman, deportista de alto rendimiento en el atletismo, fue representante de Canadá en unos Juegos Olímpicos, pero ahora en Only Fans gana alrededor de 20 millones de pesos anuales con la plataforma.

Mientras que Erica Fontaine, una gimnasta estadounidense, se embolsa 7 millones, 273 mil pesos cada año.

Liz Cambage, jugadora que saltó al estrellato por ganar la medalla de bronce con Australia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el baloncesto, genera cerca de 30 millones de pesos al año

Atletas mexicanas con Only Fans

Victoria Rojo no es la única deportista mexicana con Only Fans, pues una ex luchadora hizo el anuncio con anterioridad.

Mystique, ex luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), anunció el pasado martes 12 de julio que se ha unido a la extensa lista de atletas que decidieron abrir su OnlyFans.

