Usuaria de TikTok se parece al futbolista Carlos Acevedo (VIDEO)

TikTok, la red social de videos cortos más famosa, se ha convertido en uno de los medios más populares para difundir videos.

En TikTok se puede encontrar toda clase de contenido, desde tutoriales de belleza, consejos acerca de nutrición o sexualidad, hasta bailes o videos divertidos.

Como es de esperarse, los TikTok´s que hablan sobre futbolistas no pueden faltar.

Así como el caso de la joven que asegura parecerse al futbolista Carlos Acevedo

Recientemente una TikToker se ha hecho viral debido a su gran parecido con el futbolista Carlos Acevedo.

Carlos Acevedo es actualmente el portero del Club Santos Laguna , equipo perteneciente a la Primera División Mexicana.

En el video, la usuaria @alexacmp2 aparece explicando que a lo largo de su vida le han dicho innumerables veces que se parece al futbolista.

Durante la grabación, la TikToker aparece en primer plano; mientras deja ver fotografías de Carlos Acevedo gracias al efecto “Pantalla Verde” con el que cuenta la red social.

“No sé si sabes quién es él, bueno te lo presento, se llama Carlos Acevedo y es el portero del Santos Laguna. Y me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer”

Usuaria de TikTok