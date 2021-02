Tyler Reks, exluchador de la WWE, compartió un comunicado para hacer pública su identidad como Gabbi Tuft

A través de un comunicado en sus redes sociales, Tyler Reks, exluchador de la WWE, reveló ser transgénero y anunció su identidad como Gabbi Tuft, luego de meses de hacer su transición de hombre a mujer y con una fotografía de ella sentada sobre un sillón y su espalda una imagen de cuando era la figura de la lucha libre estadounidense.

“Esta soy yo. Sin vergüenza, descaradamente yo. Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, temeroso de lo que pensaría el mundo [...] Ya no tengo miedo. Ahora puedo decir con confianza que me amo por quien soy. Los ocho meses anteriores han sido de los más oscuros de mi vida. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarme al mundo casi me acaba en múltiples ocasiones”. Gabbi Tuft

A continuación, un video de una pelea de Tyler Reks contra Kaval durante un episodio de la WWE en 2010:

Por su cuenta de Instagram explicó a sus miles de seguidores que desde su infancia sabía de su orientación e identidad sexual, aunque la mantuvo en secreto hasta este momento en el que recibió el apoyo completo de su esposa Priscila, su hija Mia y sus amigos.

La mujer de 42 años de edad reconoció la dificultad de mujeres transgénero en reconocerse como tal por la preocupación de que las juzgué la sociedad; y también adelantó que realizará un video para responder las preguntas que sus seguidores sobre su transición y lo que sucedió en meses pasados.

“No espero que todos estén de acuerdo o entiendan. No es mi lugar cambiar ninguna de tus creencias fundamentales. Solo debes saber que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma. Esta es mi historia. Es crudo, es real y es emocional”. Gabbi Tuft

La entrenadora funcional compartió un video donde deseó que los aspectos de su vida pueda ayudar a otras personas que se sientan solas, que buscan comprensión o que necesiten apoyo.

Gabbi Tuft se graduó de la carrera de Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de California; su camino en la lucha libre comenzó en febrero de 2007 para Ultimate Pro Wrestling y un año después con World Wrestling Entertainment (WWE) donde ganó el campeonato de peso pesado y otro junto a Johnny Curtis en Florida.