Ivar Sisniega y Juan Carlos Rodríguez anunciaron cambios en la Federación Mexicana de Futbol como el camino hacia la evolución de la Liga MX, pero el “terremoto” en los cimientos estructurales del futbol mexicano apenas causó movimientos y para los fans fue más de lo mismo.

Los cambios más importantes rumbo a la nueva temporada de la Liga MX, torneo Apertura y Clausura, son el regreso de la regla de menores y un filtro para seleccionar extranjeros, aunque no disminuirá el número.

Además, como ya se había adelantado en distintos espacios, no regresará el ascenso ni el descenso; la Copa MX ya está en el olvido y de la Copa Libertadores mejor ni hablamos.

“El camino de la evolución ya inició”, compartió Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, comentario que fue motivo de burlas y críticas por parte de los fans tricolores.

¿Cuáles fueron los cambios para la temporada 2023-24 de la Liga MX?

Un nuevo año futbolístico está por iniciar en la Liga MX y previo al arranque del Apertura 2024, los dueños de los 18 equipos se reunieron en su habitual junta anual. La proyección de los canteranos y la mejora del espectáculo fueron algunos de los temas a tratar derivando en un par de débiles modificaciones.

La primera tiene relación con la Regla de Menores. Los 18 equipos de la Liga MX deberán sumar mil minutos (Apertura 2024) y mil 530 en el Clausura 2025 de tiempo para sus canteranos. La categoría 2005 deberá cumplir con el 100 por ciento e irá disminuyendo de acuerdo a la edad.

Categoría | Porcentaje de minutos

2005 | 100 %

2004 | 80 %

2003 | 60 %

2002 | 40 %

2001 | 20 %

La otra regla tiene relación a los extranjeros, la Liga MX mantendrá el cupo de siete no formados en México por equipo; sin embargo, los clubes deberán ser más selectivos con sus fichajes.

Los extranjeros deben cumplir con ciertos rubros para poder jugar en la Liga MX; regla que entrará en vigor hasta el Apertura 2025.

¿Qué dijeron los fans mexicanos sobre los cambios en la Liga MX?

Los fans de la Liga MX terminaron muy decepcionados con el anuncio de las modificaciones en las reglas del futbol mexicano rumbo a una nueva temporada (2024-25) que entrará en vigor con el torneo Apertura 2024.

“Sin ascenso y descenso, sin Copa MX, sin torneo sudamericanos, sin fogueo internacional, multipropiedad, corrupción en el arbitraje, se le ve de huevos al camino de la evolución”, se lee en uno de los comentarios de redes sociales.

“¿Cuál evolución? Una regla que no debió desaparecer, además es Sub 23… ¿Cuántos jugadores en élite no debutan y son figuras entre 17-20 años? Aquí seguimos llamándolos promesas y hasta que tienen 27 años se consolidan”, se lee en otra respuesta.

“Excelente manejo de las redes, pésimo manejo deportivo, la peor selección de la historia, el peor futbol de la historia. Mientras no haya ascenso ni descenso no hay competitividad, antes se competía en la Libertadores y Sudamericana, hoy se pausa el torneo para la MLS”, puntualizó otro fan, muy enfadado.

Comentarios de los fans mexicanos sobre los cambios en la Liga MX. (Captura de pantalla.)