La Final entre Cruz Azul contra Santos está en boca de todos, y es que mucho se habla sobre si esta vez los Cementeros podrán llevarse el campeonato.

Desde luego que en esta ocasión los internautas no dejaron pasar la oportunidad para tundir a Chumel Torres luego de que opinara al respecto.

Sabemos que le presentador y comediante mexicano tiene la habilidad para hacer críticas de la política de nuestro país; sin embargo, ¿tendrá las herramientas para debatir sobre el fútbol mexicano?

“No querido Chumel, no te confundas a Santos no le preocupa perder vs Cruz Azul, Santos va a jugar como siempre a ganar y no a no perder como los “grandes” que arrastran el orgullo y la dignidad con tal del resultado”

Usuario de Twitter