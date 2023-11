El Tuca Ferretti y Álvaro Morales han protagonizado uno de los momentos más icónicos de Futbol Picante , pues el ex entrenador de Cruz Azul se enojó por un comentario del polémico periodista que hasta se quiso ir de los foros de ESPN.

La llegada del Tuca Ferretti a ESPN le ha traidó más enojos que alegrías, en más de una ocasión se ha peleado con Álvaro Morales y en la más reciente programa de Futbol Picante el estratega brasileño se quiso ir de los foros.

Ferretti ha protagonizado discusiones en sus diferentes participaciones dentro de Futbol Picante, donde ya existe una confrontación constantemente con Álvaro Morales por sus polémicos comentarios.

Tuca Ferretti se quiso ir del foro por culpa de Álvaro Morales

En la emisión de Futbol Picante, Álvaro Morales hizo enojar al Tuca Ferrretti donde incluso hasta se quiso ir del foro.

Todo sucedió cuando hicieron una dinamica de quién es el delantero más talentoso que tiene la Selección Mexicana, por lo que Álvaro Morales puso que era Julián Quiñones, cosa que hizo enojar al Tuca Ferretti que incluso le dijo al productor que se quería ir del foro.

“Nombre, por el amor de Dios, tiro lo toalla, a ver señor me puedo ir, no por el amor de Dios, me va a dar un infarto, Voy a comprar un seguro de vida” dijó Ferretti.

Todavía el Tuca le dio tiempo para bromear, pues en la elección se tenía que escoger a los tres mejores delanteros, donde le dijo a Álvaro Morales que pusiera a Alexis Vega, por lo que todos los panelistas soltaron la carcajada. Cabe mencionar que el jugador del rebaño ni siquiera fue convocado.

¡NO TE VAYAS TUCA!



😂 No se puede creer las elecciones de @AlvaritoMorales y nos regala un momento de CINE PURO en la mesa de Picante. pic.twitter.com/0sq1V4sV1W — Futbol Picante (@futpicante) November 16, 2023

Tuca Ferrreti y sus tres mejores delanteros

Dentro de esta dinamica, el Tuca Ferreti dio a conocer a su forma de ver las cosas, los tres mejores delanteros que tiene actualmente la Selección Mexicana.

En la terna elegida por el Tuca Ferretti, puso como el mejor delantero a Raúl Jiménez, seguido del Chucky Lozano y Santi Giménez, cabe mencionar que este último tiene mejores números que los dos primeros.

Jiménez apenas suma 1 gol con el Fulham por 5 de Lozano, en cambio el canterano de Cruz Azul suma 15 dianas.

