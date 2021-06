¡Ya es oficial! Ricardo ‘Tuca’ Ferretti fue presentado de forma oficial como nuevo entrenador del FC Juárez, lo que sin duda ha sido una noticia que muy pocos vieron venir.

Después de que circulara el rumor de su llegada al equipo, el Tuca Ferretti llegó en avión privado a Ciudad Juárez, donde este mismo jueves fue presentado.

En conferencia de prensa, la presidenta del equipo, Alejandra de la Vega , hizo la presentación oficial de Ricardo Ferretti, quien llega acompañado de Miguel Ángel Garza.

En la conferencia de prensa se pudo ver a un Tuca Ferretti contento y de buen humor, y muestra de ello es que bromeó con que sólo se tomó dos días sabáticos.

El entrenador brasileño se mostró agradecido con la presidenta del equipo, Alejandra de la Vega , y con el propio Miguel Ángel Garza, por la oportunidad.

Asimismo, señaló que lo único que hará en el equipo es trabajar al máximo para conseguir los resultados esperados en este nuevo proyecto.

“No me queda más que agradecer a ella (Alejandra de la Vega), a su consejo y a Miguel, por esta oportunidad que me brindan. Soy de pocas palabras, lo que me gusta es trabajar, trabajar y trabajar. Podría decirles muchas cosas pero lo que realmente pretendo es cumplir con el proyecto (…) Vengo con mucho gusto, cariño e ilusión, pretendo, a través del trabajo, la dedicación y honestidad, lograr estos resultados”.

Tuca Ferretti