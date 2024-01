El Tuca Ferretti lanzó un duro dardo al Club América previo al arranque del Clausura 2024, asegurando que el título que consiguieron fue en realidad la ‘Ratorce’.

El Tuca Ferreti se le fue con todo al Club América el pasado martes 9 de enero, a días de que el conjunto azulcrema comience con su participación en el Clausura 2024.

En una edición de Futbol Picante, el ex técnico del Club Tigres reavivó la polémica suscitada en la gran final del campeonato pasado, sugiriendo del algún modo que las Águilas se “robaron” el trofeo.

“Estamos hablando del inicio del campeonato. Va a jugar con niveles de mayor nivel. ‘Ya lo pasado pasado...’. (El título del América) La Ratorce, la Ratorce”, dijo el ex entrenador.

Cabe hacer mención que esta nueva faceta del Tuca Ferretti no le ha caído muy bien a los aficionados de la Liga MX, debido a sus comentarios y unas cuantas críticas sin fundamentos.

Tuca Ferretti llama “equipo molero” al Club América y asegura que es más grande el Club Chivas

El Tuca Ferretti no se detuvo con el Club América tras asegurar que ganó la ‘Ratorce’ y dijo que la escuadra azulcrema se trataba en realidad de un “equipo molero”.

El analista de ESPN y ex técnico del Club Tigres se enganchó una vez más con Álvaro Morales y durante la discusión, no dudó en reventar a las Águilas fiel a su estilo.

“Ni lo voy a dirigir, no me interesa. Equipo molero para mí. Yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América”, sentenció el ex entrenador felino.

Aunque El Brujo le contestó argumentando que los azulcremas son en realidad el más grande de la Liga MX, el Tuca insistió con que el Club Chivas es quien de verdad merece dicha distinción.

Club América: ¿Cuándo regresa a la acción en la Liga MX?

El Club América regresará a la acción en la Liga MX con la intención de convertirse en bicampeón en el Clausura 2024, en tan solo un par de semanas.

El flamante campeón del futbol mexicano se verá las caras con el Club Tijuana en la Jornada 1 del nuevo campeonato, el próximo sábado 13 de enero a las 21:00 hrs.

