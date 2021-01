Tom Brady mete a los Buccaneers a playoffs por primera vez en 13 años

El experimentado mariscal de campo, Tom Brady, tuvo un gran partido ante Falcons, con lo que aseguró un lugar para los Buccaneers en la postemporada.

Tom Brady sigue incrementando su legado como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, pues ahora, en su primer año con los Buccaneers, llevó al equipo de Tampa Bay a los playoffs por primera vez en 13 años.

Este domingo, Brady terminó su primera temporada regular con los 'Bucs' con un contundente triunfo 44-27 sobre los Atlanta Falcons, en el que tuvo una gran actuación con 26 de 41 pases completados para 399 yardas y cuatro pases de anotación.

Con ese resultado, el equipo de Tampa Bay amarró su boleto a la postemporada como el quinto sembrado en la Conferencia Nacional, con lo que tendrá que jugar un juego de comodines.

Esta es la primera ocasión en la que los Buccaneers acceden a la postemporada después de 13 años, pues la última ocasión que el equipo jugó postemporada fue en el 2008 en la que cayeron ante los New York Giants en el juego de Comodines.

Primer QB en la historia de los Buccaneers en ganar 11 juegos en una temporada. 40 TDs por aire y 4633 yardas. Mete a Tampa Bay a playoffs por primera vez desde 2007. A sus 43 años Tom Brady sigue haciendo historia. pic.twitter.com/lJaJm4782I — Overtime (@Overtime_mx) — Overtime (@Overtime_mx) January 3, 2021

Brady demostró su calidad en Tampa Bay

Después de pasar 20 temporadas con los New England Patriots , donde ganó sus seis campeonatos, Brady, de 43 años, partió a la Florida para una nueva aventura con los Buccaneers.

Las dudas eran muchas para el experimentado mariscal de campo, sobre todo por si podría triunfar en otro equipo que no fuera el de Nueva Inglaterra y sin Bill Belichick ; no obstante, Brady demostró su grandeza.

Los números de Tom Brady en este 2021

Tom Brady se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de los Tampa Bay Buccaneers con 11 partidos ganados, además de que consiguió por segunda ocasión en su carrera 40 pases de anotación.