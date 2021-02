Tom Brady lanzó el trofeo de un yate a otro durante los festejos de los Tamba Bay Buccaneers.

México.- Tom Brady acaparó todos los reflectores durante las celebraciones de los Tampa Bay Buccaneers, ya que, además de pasarse de tequilas, lanzó el trofeo Vince Lombardi.

El hecho que aventara el Vince Lombardi, galardón que reciben los ganadores del Super Bowl, provocó la molestia de Lorraine Grohs, hija del maestro platero Greg Grohs, quien de 1967 a 1994 diseñó y elaboró cada trofeo a pedido de la firma Tiffany and Company.

Incluso Lorraine Grohs, actual responsable del diseño del citado trofeo, exigió a Tom Brady una disculpa, pues en su consideración le faltó al respeto a un símbolo de la NFL y del propio Super Bowl.

“Simplemente me molestó que este trofeo fuera deshonrado y faltado así al respeto al ser lanzado como si fuera una pelota de fútbol real. Personalmente, me gustaría una disculpa, no solo para mí, mi familia y los otros plateros, sino para los fanáticos, todos los fanáticos del fútbol y los otros jugadores del equipo” Lorraine Grohs

¿En cuánto está valuado el trofeo Vince Lombardi?

De acuerdo con Marca Claro, el trofeo Vince Lombardi está valuado en 25 mil dólares , es decir, 500 mil pesos .

Asimismo, la hija del diseñador del Vince Lombardi relató en la misma con Fox4 que ella fue testigo del amor que su padre Greg Grohs le imprimió a la hechura de cada trofeo, de ahí la molestia.

“He visto cómo se hace este trofeo en la fábrica de Tiffany's y es un hermoso trofeo. Mi padre tuvo que cincelar las costuras. Tuvo que cincelar las costuras a mano. La pelota está hecha a mano y la base también” Lorraine Grohs

Noting to see her...just litTle avoCado tequila https://t.co/vew2otBw5T — Tom Brady (@TomBrady) — Tom Brady (@TomBrady) February 10, 2021

Hasta ahora, Tom Brady no se ha pronunciado al respecto de este polémico tema.