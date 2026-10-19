Toluca vs Santos en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 18 horas por ViX y YouTube.

Partido: Toluca vs Santos

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX y YouTube

Toluca ha realizado un buen torneo en la Liga Femenil (@TolucaFemenil)

Toluca vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 19 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Santos.

Toluca vs Santos: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Santos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Santos derrota a Puebla en el inicio de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. (Christian Torres Chavez / MEXSPORT)

Toluca vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido Toluca vs Santos podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.