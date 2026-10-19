Toluca vs Santos en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 18 horas por ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Santos
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube
Toluca vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 19 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs Santos.
Toluca vs Santos: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Santos de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Toluca vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?
El partido Toluca vs Santos podrá verse a través de las señales de ViX y YouTube.
- Partido: Toluca vs Santos
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX y YouTube