La Selección de Brasil está viviendo uno de los momentos más complicados en toda su historia, pues fue goleada por la Selección de Argentina en las eliminatorias de Sudamérica.

La derrota por goleada que sufrió la Selección de Brasil ante la Selección de Argentina es solo una muestra más del mal momento que vive la pentacampeona del mundo.

Y es que después de 14 jornadas en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, la verdeamerela se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con apenas 21 puntos.

Ante esto, en Sudamérica se están burlando con todo de Brasil y hasta están pidiendo que “desciendan” a Concacaf, viendo al futbol de Norteamérica con un nivel inferior al suyo.

En Sudamérica se burlan de Brasil y piden que descienda a la Concacaf

La derrota por goleada de la Selección de Brasil ante su similar de Argentina trajo consigo una gran oleada de burlas contra el equipo más ganador de todos los tiempos.

Y es que todos los países de Sudamérica se están burlando con todo de Brasil, asegurando que es mejor que “descienda” a la Concacaf, peluseando el nivel de futbol que hay de este lado del continente.

Aunque esto no es posible, en primera porque la Concacaf no actúa como la segunda división de la Conmebol, y en segunda instancia porque la FIFA no permitiría este cambio de confederación.

¿Cuándo es el próximo partido de Brasil en las eliminatorias de Sudamérica?

La Selección de Brasil debe recuperarse de la goleada que sufrieron contra la Selección de Argentina lo más pronto posible, pues todavía deben jugar cuatro partidos más de las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial 2026.

El próximo partido de la Selección de Brasil en las eliminatorias de Sudamérica será el miércoles 4 de junio, cuando visiten el Estadio Rodrigo Paz Delgado para enfrentarse al combinado de Ecuador en horario y transmisión por definir.