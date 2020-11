Carlos González registra 32 goles desde su arribo a los Pumas para el Apertura 2018.

México.- Los Tigres no descansan cuando de conformar planteles competitivos se trata. Es en ese sentido que la directiva ya tendría amarrado a uno de sus refuerzos bomba para el siguiente torneo, es decir, al paraguayo Carlos González, referente de Pumas.

Ante la salida de varios jugadores ofensivos, el “Tuca” Ferretti solicitó el fichaje de un delantero estelar para que alterne con André-Pierre Gignac, tal como reveló El Francotirador en su columna de Récord. Y ese no sería otro que Carlos González, quien desde el Apertura 2018 juega en los Pumas, con los que suma 32 goles .

De hecho, el paraguayo computa 5 anotaciones en el actual Guard1anes 2020, por ende, es uno de los estelares en el plantel universitario, que por cierto se encuentra preparándose para los Cuartos de Final contra Pachuca.

Según el citado comunicador, los Tigres esperarían a que los Pumas finalicen su actuación en la Liguilla para anunciar oficialmente este fichaje, que tomando en cuenta datos de Transfermarkt significaría un costo de 75 millones de pesos , es decir, poco más de 3 millones de dólares.

¡GRAN GOL DE CARLOS GONZÁLEZ!



Este es el tanto que nos pone arriba en el marcador. Nuestros Pumas ya lo ganan 1-0. ¡Vamos, Pumas!#UnidosVenceremos pic.twitter.com/kcf284ju1F — PUMAS (@PumasMX) — PUMAS (@PumasMX) February 17, 2019

En Pumas dejan entrever su salida

Aunque Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas, reconoció que la intención es retener a la mayoría de futbolistas, entre ellos a Carlos González, también afirmó que cualquier oferta importante sería analizada en conjunto con Leopoldo Silva, dirigente del Patronato.

De igual modo, descartó que en lo inmediato ocurra un anuncio oficial, pues lo más importante es que los jugadores se mantengan concentrados de cara a la Liguilla del Guard1anes 2020.

“No es una decisión fácil, el ingeniero Silva y yo hemos platicado este tema y se quisiera mantener un plantel, pero también sabemos que hay imponderables, y si hay una oferta que le convenga al jugador y al club, pero repito, no es el momento y no estamos exentos de que algún jugador se pueda ir o no. Hay que esperar” Jesús Ramírez