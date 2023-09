Chino Huerta se ha ganado la admiración de los fanáticos de Club Pumas por su desempeño, pero no fue lo mismo de su etapa en Club Chivas.

Y es que, la ruptura con la afición del Club Chivas habría sido uno de los principales motivos por los que el Chino Huerta habría salido del equipo.

Sin duda alguna, el desempeño del jugador es muy diferente al que tenía en el Rebaño, probablemente por la falta de minutos y oportunidades que tenía en dicho equipo.

🚨"LE PEDÍ (a César Huerta) QUE SE QUEDARA. LE SUPLICAMOS QUE NO SE FUERA", @RPELAEZ9 lo deja claro



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/rByvOYZUfE — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 19, 2023

Ricardo Peláez habla sobre el Chino Huerta

Sin embargo, Ricardo Peláez reveló en el programa Línea de Cuatro, que fue el propio papá del jugador (Chino Huerta) el que se negó a que su hijo se quedara.

Y es que, el papá del Chino Huerta tenía su decisión tomada, quería que su hijo saliera para que no siguiera sufriendo los abucheos de la afición cada que pisaba la cancha.

Incluso el exdirector deportivo del Club Chivas confesó que le pidieron muchas veces que se quedara, pero como iba a quedar como agente libre, no podían hacer mucho para retenerlo a pesar de que eran conscientes de sus capacidades.

“Con el papá encima, y no y no y no y 40 mil veces no me voy a quedar. Quedó libre y ya se va ya no tienes ningún derecho de absolutamente nada”, dijo Peláez.

“Reto públicamente al Chino Huerta a que me desmienta, que es un grandísimo jugador que salga él si estoy diciendo una mentira”, añadió.

Además fue David Faitelson en que confirmó dicha información en Futbol Picante pues aseguró que su papá no quería que se quedara en el Rebaño por los abucheos constantes.

Chino Huerta en la Selección Mexicana

Chino Huerta está viviendo uno de sus mejores momentos, pues sus últimas estadísticas lo han puesto como una gran promesa del futbol mexicano.

Cabe recordar, que recientemente fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana mayor para la fecha FIFA de septiembre.

Jugó 2 partidos amistosos, el primero contra Australia y el segundo contra Uzbekistán. Tuvo un debut de ensueño al anotar el gol del empate contra Australia.

Es así, que podría ganarse un lugar importante en el esquema de Jaime Lozano, mientras que sigue brillando en Club Pumas y recientemente anotó un gol en el partido contra el Atlético de San Luis.

