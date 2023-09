Tecatito Corona fue presentado oficialmente con los Rayados de Monterrey en el Estadio BVVA.

Luego de un amargo debut en un partido amistoso con los Rayados de Monterrey, Tecatito Corona fue presentado con el cuadro regio y dio una conferencia de prensa.

El futbolista mexicano dejó claro que está muy feliz de regresar a casa, con los Rayados de Monterrey: “Todo mundo me lo ha dicho, que se me nota, estoy muy feliz”, dijo en la conferencia de prensa.

Por otro lado, mencionó que lo que puede aportar, es su experiencia en Europa, pues no cualquiera ha tenido la oportunidad de medirse ante grandes jugadores, como él lo hizo.

“La experiencia, de estos 10 años, me ha tocado tener roce con jugadores muy buenos, creo que eso no cualquiera lo consigue, hoy regreso con esa experiencia”, añadió.

Asimismo, dijo que esos 10 años que permaneció en Europa no fueron solo un paseo, sino que ha aprendido bastante.

“Me siento contento de estar en Rayados, ya lo he dicho, estos 10 años no fueron nada más un paseo por Europa, tanto a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante”.

Tecatito Corona sobre su lesión

Por otro lado, Tecatito Corona confesó que una lesión fue lo que le hizo perder ritmo en el Sevilla, pues una mala intervención, le costó varios meses de recuperación.

“Fue una lesión complicada y no me podía recuperar porque me intervinieron, me dejaron mal y después de 4 meses quedé”, añadió.

Sin embargo, mencionó que hará todo lo posible para estar bien físicamente y a buen ritmo con el equipo regio:“Voy a ser lo imposible para estar bien físicamente, estar a ritmo.. sé que me tengo que cuidar”.

Rayados de Monterrey y su próximo partido

Los Rayados de Monterrey enfrentarán a Club León el sábado 16 de septiembre a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Será un partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2023 y sin duda alguna estará lleno de emociones y acción.

