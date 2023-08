Tecatito Corona no regresaría a Rayados de Monterrey, a pesar de que el pasado domingo 13 de agosto se daba por hecho su fichaje con la escuadra regiomontana para el Apertura 2023.

El Tecatito Corona lanzó un contundente mensaje que mostraría que en realidad, se encuentra mucho más lejos de lo que parece de convertirse en otro bombazo para Rayados de Monterrey.

El atacante de 30 años de edad fue cuestionado por los medios de comunicación españoles este lunes 14 de agosto, respecto a su posible retorno a la Liga MX con La Pandilla.

Sin embargo y muy diferente a lo que todos esperaban, el todavía futbolista del Sevilla FC se negó a hablar respecto al tema y dijo sentirse feliz de estar en tierras andaluzas.

“No puedo hablar de eso... estoy en Sevilla y estoy muy contento”, dijo Jesús Manuel Corona a la salida de las instalaciones del actual campeón de la Europa League.

🇲🇽 ¿Volverá 'TECATITO' CORONA a México tras el interés de Rayados?



😬 "No puedo hablar de eso... pero estoy en Sevilla y estoy contento".



📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/2qPRokntsP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2023

Representante del Tecatito Corona niega cualquier tipo de negociación con Rayados de Monterrey

El representante del Tecatito Corona salió a negar cualquier tipo de negociación con Rayados de Monterrey este lunes 14 de agosto, aún cuando se decía que todo estaba listo para su regreso.

Matías Bunge, manager de Jesús Manuel Corona, habló en exclusiva para Récord sobre los rumores que aseguraban que el futbolista de 30 años de edad regresaría a la Liga MX próximamente.

“En este momento no hay nada. No han hecho ninguna propuesta ni al club ni al jugador. Ya daban el trato como cerrado y no es cierto esa situación”, explicó Matías Bunge.

Ahora, el futuro del canterano de La Pandilla se mantiene abierto, con la posibilidad de quedarse en el Sevilla FC un tiempo más o bien; continuar compitiendo pero en el futbol de Europa.

Tecatito Corona (Javier Montano / Javier Montano)

Rayados de Monterrey se prepara para las semifinales de la Leagues Cup

Rayados de Monterrey se prepara para disputar su encuentro correspondiente a las semifinales de la Leagues Cup, el próximo martes 15 de agosto.

Los dirigidos por Fernando Ortiz están a un paso de alcanzar la gran final del certamen, pero para ello, deberán vencer al Nashville SC, en uno de los estadios más hostiles de la MLS.

