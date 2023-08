Tano Ortiz, director técnico de Rayados de Monterrey aceptó que existe presión en la semifinal de Leagues Cup, aún más porque es el único equipo de la Liga MX que sigue en competencia.

Y es que, Tano Ortiz sabía desde un inicio la responsabilidad que conlleva dirigir a los Rayados de Monterrey; el técnico aceptó que desde que viajaron a Estados Unidos, tenían muy claros sus objetivos, pero ahora tienen una responsabilidad extra y es avanzar a la gran final de Leagues Cup.

“Es la responsabilidad que cargamos desde el primer día que salimos de Monterrey, esa es la realidad, nosotros sabíamos que al salir de Monterrey para venir a enfrentar a todos los equipos del MLS lleva una responsabilidad extra”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, aclaró que los jugadores saben que todo un país sigue a los Rayados de Monterrey en busca del pase a la gran final del torneo.

“Los chicos entienden la situación y saben que hoy todo un país está detrás de Rayados”, añadió.

"Hoy sabemos que todo un país está detrás de @Rayados para que pueda pasar a la Final de @LeaguesCup".



El DT de Monterrey, Fernando Ortiz, en conferencia de prensa.#LeaguesCup2023 pic.twitter.com/DXU85s1csK — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 14, 2023

Tano Ortiz no quiere excusas

Finalmente, Tano Ortiz recalcó que no quiere poner excusas, esto luego de que se quejara de las canchas en las que han jugado, que son de pasto sintético.

Pero, aseguró que eso no es una excusa y que si va a ganar o perder, eso lo tendrán que demostrar en el campo de juego.

“No soy de poner excusa, no me gusta poner excusas, sí me he quejado y ustedes estuvieron presentes con respecto al estado del campo artificial, después del resto, estamos preparados y capacitados para hacer partidos cada tres días, no me gusta poner pretextos y jamás lo haré, si me van a ganar, que me ganen en el campo de juego”, añadió.

Leagues Cup y las semifinales

Partido: Rayados de Monterrey vs Nashville

Fecha: Martes 15 de agosto

Horario: 19:30 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV+ con MLS Season Pass

Partido: Philadelphia Union vs Inter Miami

Fecha: Martes 15 de agosto

Horario: 17:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV+ con MLS Season Pass

