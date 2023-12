La llegada de Tecatito Corona a Rayados de Monterrey no fue de lo mejor, el jugador mexicano quedó por debajo de las expectativas quien no vivió un buen presente en cuanto a nivel futbolístico, donde además de no pasar a semifinales con el equipo se lesionó.

Rayados de Monterrey consumo un fracaso más al no pasar a las semifianles y quedar eliminado en los cuartos de final por Atlético San Luis, además de ello, uno de sus refuerzos bomba, como el Tecatito Corona quedó a deber, el mexicano no tuvo un buen presente que hasta salió lesionado.

La directiva encabezada por el Tato Noriega le abrieron cartera al Tano Ortíz para llevar a los refuerzos necesarios para levantar el título del Apertura 2023, sin embargo ni Sergio Canales ni Tecatito Corona funcionaron.

Hasta el momento ambos fichajes que valieron millones de dólares quedaron por debajo de las expectativas, donde ambos terminaron el torneo lesionados.

Tecatito Corona: ¿Cuánto gana en los Rayados de Monterrey?

Tecatito Corona quien fue detenido por manejar en estado de ebriedad y quien tuvo que pagar una multa para poder ser liberado, te preguntrás cúantó gana en Rayados de Monterrey, a continuación te lo decimos.

El Tecatito Corona quien llegó a Rayados de Monterrey este torneo, de acuerdo a los reportes de su traspaso, el mexicano llegó por un contrato de 3 años con pago de 3 millones de dólares al año, es decir 51 millones de pesos.

Mensualmente el extremo derecho estaría ganando 1.4 millones de dólares, más variables. Por lo que la multa que debió pagar para salir del torito tras se detenido por estado de ebriedad, sería como quitarle un pelo a un gato.

Tecatito Corona (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Números de Tecatito Corona con Rayados de Monterrey

Aunque llegó tarde y no realizar pretemporada con el equipo, Tecatito Corona no tuvo buenos números con el equipo de Rayados de Monterrey.

Durante este Apertura 2023, Tecatito Corona disputó 9 partidos, en los cuales arrancó en 8 de ellos como titular, donde colaboró con tres asistencias. Durante el último partido el mexicano salió lesionado del tobillo derecho, por lo que actualmente se encuentra en recuperación.

