El vestidor de Rayados de Monterrey se desmorona ante los ojos de Fernando Ortiz, quien se ha pronunciado contra la violencia luego de la pelea entre sus jugadores, Maxi Meza y Stefan Medina, por la eliminación del club mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Columbus Crew.

De cara al arranque de la Liguilla, Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados de Monterrey, habló ante los medios de comunicación y fue cuestionado sobre la pelea entre Maxi Meza y Stefan Medina.

La frustración tras la derrota en casa ante el club de la MLS levantó los ánimos entre los jugadores de Rayados de Monterrey. Maxi Meza reclamó a los silbantes del encuentro, se fue expulsado y en medio del enfado se topó con Stefan Medina, quien le lanzó un empujón.

Stefan Medina empujó a Maxi Meza y éste respondió de inmediato a la agresión, se hicieron de palabras y gracias a sus otros compañeros no se fueron a los golpes.

¿Qué dijo Tano Ortiz sobre la pelea entre Maxi Meza y Stefan Medina?

En las últimas semanas han estallado los rumores sobre la enemistad en el vestidor de Rayados de Monterrey. Fernando Ortiz negó tal situación, pero en el duelo ante Columbus Crew demostraron lo contrario con la pelea entre Maxi Meza y Stefan Medina.

Producto de la frustración por la eliminación en el torneo norteamericano, Maxi Meza y Stefan Medina protagonizaron una pelea. El altercado en la cancha del Estadio BBVA quedó evidenciado por las cámaras del equipo de transmisión y días después, Fernando Ortiz habló al respecto.

“No tendría que haber ese tipo de situaciones, ni defiendo ni avaló lo que han hecho Maxi y Steff, son calenturas del momento que a veces es difícil controlar, yo he estado de ese lado y a veces supera las emociones”, señaló Ortiz en conferencia de prensa.

“Es algo que ellos ya han hablado, no era nada en particular, solamente sucedió ahí lo que ustedes vieron, pero en líneas generales creo que no tendría que haber más violencia en ninguna parte del mundo”, agregó el entrenador argentino.

Tano sobre el agarrón de Stefan y Maxi. pic.twitter.com/GK6QytNv5B — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 8, 2024

¿Qué seguirá para Tano Ortiz y Rayados de Monterrey tras la eliminación en la Concachampions?

Luego de la pelea entre Maxi Meza y Stefan Medina tras la eliminación en la Concachampions, el puesto de Fernando Tano Ortiz en la dirección técnica de Rayados de Monterrey pende de un hilo.

Fernando Ortiz aseguró que la pelea entre Maxi Meza y Stefan Medina “son calenturas del momento”. Sin embargo, ha trascendido que el vestidor de los Rayados de Monterrey está roto.

Con este entorno, Rayados de Monterrey se medirá a Club Tigres en los cuartos de final de la Liga MX. La eliminación ante el odiado rival podría derivar en la destitución de Ortiz.

En dos torneos con Rayados de Monterrey, Ortiz no ha entregado resultados; quedaron eliminados en los cuartos de final del Apertura 2023 y eliminados en semifinales de la Concachampions 2024. Siguen en competencia en la Liga MX, pero su camino para alcanzar el título luce complejo.