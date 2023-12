Tano Ortiz no solo salió de manera polémica del Club América, sino que ahora le quitaría a una de sus figuras, ya hasta habría negociaciones en plena final.

Tano Ortiz dejó el Club América para ir a los Rayados de Monterrey, con una plantilla soñada y eran los grandes favoritos para convertirse en campeones.

Sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba y fueron eliminados de manera dramática por el Atlético de San Luis.

Es por eso que el entrenador quien seguirá al mando de los Rayados de Monterrey, quiere reforzarse con una figura del Club América.

De acuerdo con trascendidos, ya se habrían dado las primeras pláticas para hacerse de dicho jugador, lo que está pidiendo el estratega es un extremo por izquierda, luego de la posible salida de Joao Rojas.

Cabecita Rodríguez. (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Tano Ortiz se quiere llevar a figura del Club América

Tano Ortiz quiere nada más y nada menos que a Cabecita Rodríguez, jugador uruguayo que tuvo una experiencia en Arabia y posteriormente regresó a las Águilas.

La realidad es que Cabecita Rodríguez se convirtió en figura en Cruz Azul, pero seguramente la oferta de los azulcremas fue algo a lo que no se pudo resistir, por lo que está por disputar la final con el Club América.

No obstante, Tano Ortiz pediría a Cabecita Rodríguez para el próximo año. No es la primera vez que el cuadro regio está interesado en el jugador uruguayo, sin embargo hasta el momento las cosas no se han dado.

Luego del resultado de esta final, se podrá ver si Cabecita Rodríguez continúa en el Club América o decide emigrar a los Rayados de Monterrey bajo el mando de Tano Ortiz.

Club América rumbo a la final del Apertura 2023

El Club América tendría posibilidades este torneo de coronarse campeón en el Estadio Azteca.

El partido de vuelta será este domingo 17 de diciembre a las 19:30 horas tiempo del centro de México en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok