La pentatleta Tamara Vega reveló que su colega Mariana Arceo la amenazó de muerte por denunciar a Sergio Escalante, su ex entrenador por pederastia.

Un nuevo escándalo se hizo presente en el deporte mexicano, pues la pentatleta Tamara Vega denunció amenazas de muerte por parte de Mariana Arceo, luego de que denunciara abusos por parte de su ex entrenador, todo esto lo dio a conocer la revista Proceso.

Sergio Escalante recibió acusaciones por trata de personas y pederastia, pero la denuncia de Tamara Vega no le gustó nada a Mariana Arceo y a otros colegas, quienes defienden a capa y espada al entrenador.

Y es que, Vega mencionó que Mariana Arceo amenazó con matarla y hasta hacer todo para que la Conade no le diera apoyo económico. La pentatleta escribió que Arceo comenzó a gritarles a culparlos a ella y otro entrenador de lo que había sucedido con su ex entrenador, Sergio Escalante.

Hasta el momento Mariana Arceo no se ha pronunciado al respecto . “Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, denunció Tamara Vega.

Tamara Vega, pentatleta mexicana (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Quién es Sergio Escalante, entrenador acusado de pederastia?

Sergio Escalante, quien ahora tiene varias acusaciones en su contra, inició como entrenador en 2005, aunque desde los 9 años de a cercó al deporte por medio de la natación.

Comenzó entrenando esgrima y otras disciplinas pero luego de especializó en el pentatlón moderno, disciplina en la cual dirigió a atletas mexicanos de élite.

En 2016 fue reconocido en la Universidad Anáhuac, gracias a sus contribuciones y resultados en los Juegos Panamericanos.

¿Quién es Mariana Arceo?

Mariana Arceo es una pentatleta mexicana que obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019 en la prueba pentatlón moderno.

Escribió su nombre en la historia al ser la primera mujer en obtener una medalla en dicha disciplina.

