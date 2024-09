El torneo Apertura 2024 fue histórico para la Liga MX, pues se implementó una nueva regla que le obliga a los equipos a darle minutos a jóvenes jugadores mexicanos.

A raíz de esto, muchos equipos de la Liga MX se han quejado, pero hay otros que han puesto manos a la obra y ya cumplieron al 100 por ciento con la nueva norma que se impuso.

Después de nueve jornadas que se han jugado en el torneo Apertura 2024, hay cuatro equipos que ya cumplieron en su totalidad con esta regla.

De acuerdo a la estadística de la propia Liga MX, Tuzos de Pachuca, Santos Laguna, Necaxa y Chivas ya tienen todos los minutos. Lo que preocupa es que hay varios equipos a los que les falta una gran cantidad de tiempo para el objetivo final.

¿Cuántos minutos le falta a cada equipo de la Liga MX?

A continuación te presentamos la lista completa de los 14 equipos de la Liga MX que todavía no han completado los mil minutos que exige la regla de menores.

Minutos de la regla de la menores de los equipos de la Liga MX:

Xolos de Tijuana 926.8 minutos

Atlético de San Luis 768.8 minutos

Mazatlán FC 682.6 minutos

FC Juárez 647.2 minutos

Pumas 645.4 minutos

Rayados de Monterrey 573 minutos

Atlas FC 536.6 minutos

Club León 483.4 minutos

Club América 477.6 minutos

Querétaro FC 463.8 minutos

Club Puebla 449.4 minutos

Deportivo Toluca 358.8 minutos

Tigres 320.6 minutos

Cruz Azul 310.4 minutos

Entrenadores se quejan de la regla de menores de la Liga MX

A pesar de que muchos aplaudieron la nueva regla de menores, muchos entrenadores de equipos de la Liga MX han criticado con todo esta norma.

“No voy a poner jugadores solo por estar obligado, la responsabilidad es que Toluca gane y hoy no ganó. Marcel no necesitó minutos para jugar, Vega no necesitó… los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base terminan por aparecer. Nosotros tenemos que trabajar con los que no son tan buenos, hay que trabajarlos, pero en la base, no es de hoy para mañana” dijo Renato Paiva, entrenador del Deportivo Toluca.

“No estoy ayudando a la selección, no estoy dando minutos para ayudar a la primera selección mexicana que es la más importante. Las de abajo hay que trabajarlas”, finalizó el DT en conferencia de prensa.