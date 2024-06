La Copa América está a punto de iniciar y será la oportunidad perfecta para ver a las joyas sudamericanas, aunque una se perderá el torneo continental por una insólita razón.

Este torneo es también el momento perfecto para que todas las joyas de las distintas selecciones se muestren a todos los equipos, pues los ojos del mundo estarán puestos en los partidos de la Copa América.

Sin embargo, un joven que tiene mucha proyección se perderá la oportunidad de disputar el torneo continental por una insólita razón que tiene que ver con el padre de la joya.

En Bolivia están en alarma porque Moisés Paniagua, una joya del futbol sudamericano, no podrá estar presente en la Copa América que se jugará este verano en Estados Unidos.

Moisés Paniagua, joya de 16 años de la Selección de Bolivia, no podrá estar presente en la Copa América 2024, la que hubiera sido su primera competencia internacional con su país.

Desde Bolivia surge la información de que Moisés Paniagua no podrá ir a la Copa América 2024 porque su padre no está en el país y no le pudo firmar el permiso para que viaje a Estados Unidos.

Moisés Paniagua es una joven revelación del futbol boliviano, pues a sus 16 años suma 56 partidos, 7 goles y 2 asistencias con el Always Ready.

¿Cuándo inicia la Copa América 2024?

La Copa América 2024 es uno de los eventos deportivos más importantes del verano, pues también se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos y la Eurocopa.

Esta edición de la Copa América se jugará en Estados Unidos, por lo que la Conmebol invitó a equipos de la Concacaf a participar en la competencia continental.

La Copa América 2024 iniciará el próximo jueves 20 de junio con el partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Canadá a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.