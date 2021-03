Los cuartos de final de la Champions League quedaron definidos, siendo el PSG vs Bayern de Múnich y el Real Madrid vs Liverpool los más llamativos.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2021, el cual arrojó los cuatro partidos que se jugarán en las próximas semanas por dos boletos a las semifinales del torneo de clubes más importante de Europa.

El sorteo de cuartos de final de Champions arrojó dos cruces que prácticamente podrían ser finales adelantadas: el Bayern de Múnich vs Paris Saint Germain (PSG) y el Real Madrid vs Liverpool.

Estos son los partidos de cuartos de final de la UEFA Champions League:

Manchester City vs Borussia Dortmund

Bayern de Múnich vs Paris Saint Germain

Porto vs Chelsea

Real Madrid vs Liverpool

También se llevó a cabo el sorteo de las semifinales, arrojando como resultado que el ganador del cruce entre Manchester City y Borussia Dortmund se medirá al ganador de la llave entre Bayern y PSG; mientras que el vencedor de la eliminatoria entre Porto y Chelsea se enfrentará al que venza entre Real Madrid y Liverpool.

Dos finales adelantadas en los cuartos de final de la Champions League

No cabe duda de que las dos eliminatorias de cuartos de final que más llaman la atención son el Bayern Múnich vs Paris Saint Germain y Real Madrid vs Liverpool, dos partidos que fueron finales en las últimas ediciones.

El último año, el 2020, se vivió una Champions League especial por la pandemia del coronavirus, jugándose los duelos de eliminatoria a partido único en una sola sede, Lisboa.

La gran final fue entre PSG y Bayern Múnich, siendo el equipo alemán el que se llevó el trofeo tras un partido más que reñido.

Jugadores del Bayern Múnich AFP

Por último, el Real Madrid vs Liverpool recordará la final de la edición 2018, la cual fue la última con Cristiano Ronaldo como jugador merengue. El partido lo ganó el conjunto español con mucha polémica, pues se dio la lesión de Mohamed Salah tras una fuerte entrada de Sergio Ramos. También se vivió el golazo de chilena de Gareth Bale y los dos errores garrafales de Loris Karius.

¿Cuándo son los cuartos de final de la Champions League?