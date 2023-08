River Plate fue eliminado de la Copa Libertadores debido a una regla que anuló un penal del equipo, todo ocurrió en el partido contra el Inter de Porto Alegre.

El River Plate terminó su participación en la Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre con una de las jugadas más polémicas, luego de un gol anulado por un penal que presuntamente incumplió con las reglas establecidas al hacer el cobro.

Y es que en el cobro de un penal, Pablo Solari dio un doble toque al momento de impactar la pelota, pues se resbaló e hizo contacto dos veces.

No obstante, muchos alegaron que se trató de un accidente y no tuvo que ser anulado; sin embargo las reglas son claras y el silbante determinó que la anotación no era válida y así el equipo perdió en medio de críticas.

No lo busquen más, no protesten más porque acá está el momento exacto en el que Pablo César Solari toca la pelota dos veces en el penal y por eso está bien anulado… pic.twitter.com/lsFkYR6gPk — De River desde la cuna (@RiverInfoPlate) August 9, 2023

Conmebol responde a la polémica

No obstante, luego de tanta polémica que hubo, la Conmebol comunicó que de acuerdo con el audio del VAR, la anulación fue válida debido a la regla 14, que indica que si el jugador vuelve a tocar el balón, la anotación no se puede tomar en cuenta.

“Tras el lanzamiento del penal: si el ejecutor del penal volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador y se registrará como fallado”, explicaron.

Asimismo, resaltaron las indicaciones que debe seguir el VAR: “Se debe intervenir siempre que, en la concreción de un gol, se hubiera cometido una infracción previa por parte del lanzador y al ser esta un infracción de orden factual, no será necesario que el árbitro haga una revisión en campo”.

Polémica en Leagues Cup

Sin duda alguna una de las polémicas más grandes fue la que ocurrió en la eliminación del Club América este martes.

Y es que, Luis Malagón ya había atajado un penal pero lo hicieron repetir, debido a que había despegado el pie de la línea antes de tiempo.

Cuando el cobro se repitió, Nashville anotó y los de Coapa se fueron eliminados pero las críticas no se hicieron esperar, debido a la polémica jugada.

