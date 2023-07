La llegada de Sergio Canales a Rayados de Monterrey causó un sin fín de críticas, ya se por envidia o porque no les agrada en lo personal, por lo que no se le he dado el valor que se merece en México, como lo han hecho los fanáticos del Real Betis tras su salida.

La salida de Sergio Canales conmovió a los fanáticos del Real Betis, quien dejó al club para unirse a los Rayados de Monterrey; fichaje que en México no se le ha dado ese valor como se lo han dado los beticos y todo podría ser derivado de envidia.

El conjunto regiomontano sigue demostrando ser un equipo con gran solvencia económica, tan es así que fueron por un jugador al viejo continente, que ha sido seleccionador con España y que a lo largo de su carrera ha conseguido cosas importantes.

Ante la llegada del jugador español, en Mexico todavía no se la ha dado el valor que se merece, pues de forma inmediata han llegado las comparaciones por parte de la prensa y aficionados, con jugadores como Gignac y el propio Julián Quiñones.

Sergio Canales es ídolo de los fanáticos del Real Betis

Sergio Canales se convirtió en nuevo jugador de Rayados de Monterrey, y aprovechó las redes sociales para despedirse del Real Betis, donde los fanáticos con infinidad de comentarios los despidieron como el ídolo que fue para ellos.

A través de su cuenta oficial,Sergio Canales compartió una fotografía con la leyenda “Muchas gracias de corazón y os pido que no me olvidéis nunca porque yo no os olvidaré en mi vida.”, mientras que en los comentarios los fanáticos del Real Betis lo despidieron en el ídolo en el que se convirtió.

Los fanáticos blanquiverdes le dejaron comentarios como: “Quién se ha dejado el alma por nosotros, NUNCA será olvidado”, mientras que otros le dieron las gracias por lo que le entregó al Club.

“Don Canales, muchas gracias por todo lo que hizo para el equipo y lograste con el Betis. No te olvidaré nunca y sabes que estás siempre bienvenido en tu casa Te deseo todo lo mejor. Un abrazo de una bética japonesa” se pudo leer en los comentarios.

💚 Muchas gracias de corazón y os pido que no me olvidéis nunca porque yo no os olvidaré en mi vida. pic.twitter.com/yMWpbwjMhj — Sergio Canales (@SergioCanales) July 24, 2023

Sergio Canales y su paso con el Real Betis.

Sergio Canales llegó al Real Betis en el 2018 procedente de la Real Sociedad, en su paso por el conjunto verdiblanco recuperó su mejor versión bajo las ordenes de Quique Setién

Sergio Canales, dentro del Real Betis se convirtió en uno de los centrocampistas más destacados de La Liga y en titular indiscutible lo que le llevó a ser convocado y debutar con la selección nacional en 2019.

En la temporada 2020-21, consiguió 10 goles y contribuyó de forma decisiva a la clasificación del Betis a la Liga Europa de la UEFA. En ese mismo año, logró hacerse campeón de la Copa del Rey, donde fue pieza clave en la obtención del título.

Hoy ha dejado a los verdiblancos, equipo en el cual dejó huella y los fanáticos lo han hecho saber, quienes le han guardado un cariño especial y lo recordarán como unos de los máximos referentes del club a lo largo de su historia.

