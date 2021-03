Erwin Tumiri fue uno de los seis sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense y ahora volvió a salir prácticamente ileso de otro accidente.

México.- Vaya que Erwin Tumiri es un tipo con suerte, toda vez que salvó la vida en un accidente que dejó al menos más de 20 personas muertas . Lo más insólito es que el susodicho es uno de los seis sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense ocurrida en 2016.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, Erwin Tumiri, quien es técnico de aviación, sobrevivió a un accidente de tránsito registrado en Bolivia, mismo que dejó 21 personas muertas y 30 heridas .

Según el testimonio de varios testigos, el autobús donde viajaba el técnico de aviación se volcó en un barranco ubico en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz de La Sierra. La caída fue de al menos 150 metros, de ahí que 21 de los 50 pasajeros murieran.

Erwin Tumiri sale casi ileso del accidente

Recordemos que el avión que trasladaba al equipo Chapecoense se desplomó el 28 de noviembre del 2016 , hecho que provocó el fallecimiento de 71 personas , entre ellos futbolistas, periodistas y directivos.

Al igual que en aquella ocasión, Erwin Tumiri presentó heridas leves y algunos cortes tras la volcadura de su autobús, de ahí que su hermana Lucía lo reportara como estable , incluso reveló que pudo hablar con el susodicho.

“Está estable, gracias a Dios. Una vez más se salvó. Yo estaba muy preocupada (...) Me siento feliz por mi hermano. Tiene lesiones en la rodilla y rasguños en la espalda, tiene un corte. Hablé con él, dijo que está bien. Es la fuerza del Señor, él siempre nos cuida” Hermana de Erwin Tumiri

EL HOMBRE QUE LE ESQUIVA A LA MUERTE 😱.



En 2016 Erwin Tumiri, extécnico de la aerolínea LaMia, sobrevivió a la tragedia de avión en el que viajaba el plantel de Chapecoense. El martes, el bus en el que viajaba cayó de un precipicio de 150 mts y se salvó. Murieron 21 personas pic.twitter.com/kvPZZzyWkY — Andres Ignacio Stahler 🇦🇷🇪🇨 (@aistahler) — Andres Ignacio Stahler 🇦🇷🇪🇨 (@aistahler) March 3, 2021

¿Cómo ha sobrevivido Erwin Tumiri a dos tragedias?

Tal como dijo Erwin Tumiri en entrevista con un diario boliviano, su suerte proviene de la fe que tiene en dios, a quien se ha encomendado en las tragedias vividas.

“Sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije 'otra vez, no lo puedo creer'… Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella oportunidad, es que me encomiendo a Dios y me digo que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada” Erwin Tumiri