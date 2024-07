La Leagues Cup está a la vuelta de la esquina y con ella, las modificaciones en el calendario de la Liga MX. La irrupción del torneo binacional no sólo interrumpirá el Apertura 2024, pues también nos dejará sin futbol los domingos.

La nueva edición de la Leagues Cup pausará el Apertura 2024 desde el viernes 26 de julio. Sin embargo, su irrupción ya empieza a causar problemas, porque a partir de este fin de semana nos olvidaremos del futbol de la Liga MX.

La Leagues Cup pone frente a frente a los 18 equipos de la Liga MX contra los representantes de la MLS. Un formato que ha causado opiniones divididas, pues afecta al calendario y es una carga extra para los clubes del futbol mexicano, que deben realizar el viaje a las distintas sedes de Estados Unidos.

La Leagues Cup 2024 arrancará el próximo 26 de julio en Estados Unidos. Club Pumas será el primer representante mexicano que entrará a escena; los universitarios se medirán a Austin FC.

¿Por qué no habrá Liga MX los próximos domingos?

Las modificaciones en el calendario de la Liga MX por la llegada de la Leagues Cup y la disputa de las finales continentales, Eurocopa y Copa América, son los motivos por los cuales no tendremos futbol mexicano los próximos domingos.

A partir de este viernes 12 de julio, el calendario de la Liga MX estará sumamente apretado. Los nueve partidos se jugarán entre hoy y mañana; mientras que el miércoles 16, iniciará la Jornada 3 y será hasta el domingo 21 de julio que regresen los domingos de futbol mexicano.

Después del 21 de julio, nos olvidaremos de la Liga MX no sólo los domingos, pues será hasta el 23 de agosto que vuelva a rodar el balón en las canchas mexicanas debido a que en ese lapso se disputará la Leagues Cup.

¿Cómo se disputará la Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX?

La Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX arrancará este viernes 12 de julio con cuatro partidos, América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Chivas y Atlas vs Tigres.

El sábado 13 de julio se disputará lo que resta de la Jornada 2 de la Liga MX con cinco partidos y como ya se mencionó, el domingo no habrá actividad en la primera división mexicana.

El domingo 14 de julio se disputarán las finales de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024.

Partidos de la Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX: